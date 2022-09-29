Зворушливі історії учасників та хто з них служить у ЗСУ: яким буде новий випуск "Голосу країни-12"

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12", трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Цієї осені проєкт буде на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 транслює Національний марафон "Єдині новини". У першому випуску на глядачів очікує дайджест, у якому пригадають, якими були п'ять епізодів "Сліпих прослуховувань". Учасники "Голосу країни" особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого.

12 сезон "Голосу країни" на етапі "Сліпих прослуховувань" відкривав 26-річний Андрій Бічасний з Херсона, який потрапив до команди DOROFEEVA. Наразі рідне місто учасника перебуває в тимчасовій окупації. Андрій говорить, що його родина нині там.

Андрій Бічасний / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Усі мої найближчі рідні, батьки, уся родина – вони перебувають під окупацією в Херсоні. Багато моїх друзів залишились в місті і наразі потерпають від "тихого терору". Але усі ми тримаємось, віримо в нашу країну і дуже сподіваємось, що скоро моє рідне місто Херсон буде вільним і там знову замайорить український прапор", - прокоментував Андрій.

Глядачі пригадають і виступ "кіборга", захисника Донецького аеропорту – Ярослава Гавянця з Тернопільщини. На етапі "Сліпих прослуховувань" Ярослав потрапив до команди Олі Полякової. Про сцену учасник мріяв від самого дитинства, проте участь у АТО змінила його життя. На сцені "Голосу країни" він сказав: "Я хочу відчути, ким би я міг бути, аби не війна". Тоді Ярослав ще не знав, що війна стане повномасштабною та змусить його повернутись на фронт задля захисту Батьківщини.

Ярослав Гавянець / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Від 24 лютого я перебуваю на службі у лавах Збройних сил України. Дякую усім за те, що ви робите кожний на своєму фронті. Ви просто неймовірні, впевнений, що ми скоро переможемо. І все буде Україна. Я радий, що "Голос країни" повертається на екрани", - зазначив Гавянець.

Знову побачать на екранах телеглядачі і Олександра Свириденка, соліста військового оркестру при Міністерстві оборони України. На етапі "Сліпих прослуховувань" артист заспівав разом зі своїм колективом пісню "О, мамо" гурту "Сальто назад" та потрапив до команди DOROFEEVA.

Олександр Свириденко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Спілкування з Сашею - це щось особливе для мене, як для тренера. Коли почалася війна, він був одним з перших, хто написав та запитав, як у мене справи. Він дуже хвилювався за мене. Зараз Олександр на фронті, але ми постійно на зв'язку. Це неймовірна людина, він дуже талановитий та щирий. Я дуже ним пишаюсь", - зазначила Дорофєєва.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета. Глядачі, як дивитимуться випуски, зможуть допомогти захисникам боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться прем'єру "Голосу країни-12" 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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