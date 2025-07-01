Зворушливий вечір Ліни Костенко: сльози доньки, зізнання Ступки і Суханов навколішки

Творчий вечір Ліни Костенко

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Який вірш подарувала Ліна Костенко Остапу Ступці, перед ким Олексій Суханов став на коліна і чому Олексій Гнатковський вирішив прочитати жіночий монолог Марусі Чурай, дізнайтеся з репортажу ТСН.ua.

Майже три місяці минуло від ювілею Ліни Василівни Костенко. І ось нарешті у Києві відбувся неймовірний захід, присвячений легенді сучасності. Нагадаємо, 19 березня відомій поетесі виповнилося 95 років.

Поетичний вечір на честь Ліни Костенко зібрав повну залу столичного МЦКМ, а на сцені виступили одні з найталановитіших митців сучасності, серед яких народні артисти, відомі телеведучі і навіть рекордсменка України.

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Цьогоріч ЛІні Костенко виповнилося 95 років

Під супровід оркестру НАОНІ та піаністки Юлії Божик глядачі могли насолодитися поезією Ліни Костенко у виконанні відомих діячів культури й мистецтва. На вечорі була присутня донька поетеси, професорка Римського університету Оксана Пахльовська. Сама Ліна Василівна, на жаль, не була на заході, але, за словами доньки, передавала всім вітання.

Творчий вечір Ліни Костенко в Києві

“Зараз мама завершує нову книгу віршів. І я відчуваю, що це буде збірка глибокої вдячності. Її слова — майже як молитва:

“За тих, хто в горі, і за тих, хто в морі

Хто не злякався в ці часи суворі

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Хто бій прийняв, хто впав на полі бою

Хто Україну затулив собою

Не забуваймо жодного з імен

Хай буде їхній рід благословен”,

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— ледь стримуючи сльози, прочитала Оксана Єжи-Янівна зі сцени МЦКМ, відкриваючи урочистий вечір. Також пані Пахльовська зазначила, що кожен глядач, який купив квиток на цей концерт, долучився до збору допомоги ЗСУ, а організатори вже спрямували 400 тисяч гривень на потреби військових.

Одразу після вступної частини на сцену вийшла 10-річна Кіра Касинець. Дівчинка відома тим, що встановила рекорд України за найдовшу скоромовку в світі — майже за 6 хвилин і 23 секунди вона встигла вимовити 1035 слів. Але в цьому концерті ця швидкість їй не знадобилася, навпаки, юна Кіра дуже вдумливо, з доречними акцентами процитувала три поезії Ліни Костенко, одна з яких, мабуть, найпопулярніша серед молодого покоління і має назву “Крила”.

Творчий вечір Ліни Костенко в Києві — Кіра Касинець на сцені

Наступним у концерті виступив відомий телеведучий, журналіст Олексій Суханов, який перед декламацією обраних ним п’яти віршів звернувся до глядачів з незвичним проханням, а саме — він попросив не аплодувати йому між поезіями, щоб “спробувати зануритися в ці коди й сенси, які вкладає у свої рядки Ліна Василівна”. У кінці свого виступу Олексій трохи порушив таймінг вечора, спустившись до глядацької зали, щоб подарувати великий букет квітів доньці Ліни Костенко. Під час цього Суханов став перед нею навколішки, поцілувавши руку.

Творчий вечір Ліни Костенко в Києві — Олексій Суханов на сцені

Також у вечорі взяли участь ексміністр культури, актор Євген Нищук, який щойно повернувся з трупою рідного театру ім. Франка після успішних благодійних виступів у США та Канаді, і представник найвідомішої акторської династії в Україні — Остап Ступка. Актор пригадав цікаву зустріч з Ліною Костенко, яка сталася понад 20 років тому. Виявляється, Ступка був учасником її творчого вечора в Чернівцях, а саме коли оголошував вихід Ліни Василівни на сцену. Водночас його відомий батько Богдан Ступка брав безпосередню участь у заході і читав поезію зі сцени.

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“11 березня 1994 року. Поїзд Чернівці — Київ. В купе одного з вагонів перебуває Ліна Василівна і, власне, я. Уявіть собі, жодних телефонів, а є лише діалог, точніше монолог. Я молодий-зелений сидів і пів ночі слухав Ліну Василівну про життя, про творчість, про Чорнобиль. Це було довго й незабутньо. І ось на клаптику паперу, який я досі зберіг, Ліна Василівна написала вірш і подарувала мені”, — сказав Остап Ступка і прочитав поезію, яка має назву “Вівтар, трибуна і шинквас…”.

Дата публікації 17:52, 01.07.25 Кількість переглядів 16 Як минув творчий вечір Ліни Костенко у Києві: кадри з Кукуюком, Гнатковським, Ступкою, Сухановим

Увесь концерт супроводжувався відеорядом на великому екрані, на якому демонструвалися фотографії Ліни Костенко, рядки її віршів, а також фото, де зображені звичайні українці під час повномасштабного вторгнення.

До речі, темі війни був повністю присвячений виступ відомого актора, волонтера Михайла Кукуюка. Саме він прочитав нову поезію, яку створила Ліна Василівна за останні три роки. Під обстрілами й між повітряними тривогами вона написала цикл віршів про велику війну. Назви говорять самі за себе — “Підкрадається лихо нечутними кроками”, “Ця ніч була загрозлива й темна”, “У нас вже підриваються на мінах”.

Творчий вечір Ліни Костенко в Києві — на сцені Михайло Кукуюк

Трохи неочікувано, але не менш приємно було почути уривки з поеми “Маруся Чурай” у виконанні народного артиста України Олексія Гнатковського. “Парадокс у тому, що ця поема написана від імені жінки, а читатиме її чоловік. Тому що для мене Маруся Чурай — це голос сучасного українського митця в контексті національно-визвольної боротьби. Це той голос, який не дає заснути, забутися, загубитися в історії”, — сказав актор зі сцени.

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Додаткову інтимність вечору створювали свічки на авансцені і музичний супровід ніжного фортепіано. Але, звісно, найяскравішого оформлення неймовірнім віршам Ліни Костенко додавали музиканти Національного академічного оркестру народних інструментів України.

У концерті взяла участь відома лікарка й виконавиця пісень на слова Ліни Костенко Ольга Богомолець. Вона заспівала романси “Пробачте, осінь, я вас не впущу” і “Хочеться чуда і трішки вина”, чим викликала увесь спектр емоцій глядачів у залі.

Ольга Богомолець і Олексій Суханов за лаштунками творчого вечору Ліни Костенко / © instagram.com/suhanov.official

Також у концерті взяли участь Тамара Яценко, Сергій Калантай, Лариса Руснак, Анатолій Гнатюк, Раїса Недашківська, Андрій Ісаєнко та багато інших.

На поетичному вечорі, який тривав понад дві з половиною години, прозвучало пів сотні поезій і фрагментів із творів Ліни Костенко. Їх вона створила протягом 80 років поетичної діяльності і продовжує створювати досі. Ця поезія стала частиною кожного українця і, безсумнівно, є символом української ідентичності.

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Творчий вечір Ліни Костенко в Києві

Завершився унікальний захід легендарною композицією “Ой у лузі червона калина” і відеозверненням самої Ліни Костенко, яке було записано напередодні і продемонстровано на великому екрані МЦКМ.

“Хто за що бореться, а ми за незалежність, і через те нам так важко. Але треба витримати і перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає… Але знаю, ми витримаємо”, — сказала легендарна Ліна Василівна.

Нагадаємо, в березні на честь свого 95-річчя Ліна Костенко зачитала власну поезію та довела до мурах.