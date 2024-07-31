Зять 77-річного Шварценеггера показав його рідкісні фото з онуками та як вони час проводять

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер відсвяткував 77-річчя.

З цієї нагоди його донька Кетрін та зять, актор Кріс Пратт привітали знаменитість в Instagram. Зокрема, зірка "Вартових Галактики" опублікував з тестем фото, як він грає з ним у шахи та позує на подвір'ї. Також Кріс показав миле фото зірки "Термінатора" з двома онучками на кухні та незвичною домашньою тваринкою – свинею.

Арнольд Шварценеггер з зятем Крісом Праттом / Фото: instagram.com/prattprattpratt

Арнольд Шварценеггер з онуками / Фото: instagram.com/prattprattpratt

"З днем народження, Арнольде! Ви неповторний. З нетерпінням чекаю на ще один рік мудрих порад, гарних сигар, шахових трюків та годування домашнім печивом багатьох тварин, які живуть на вашій кухні", - з гумором привітав тестя Пратт.

Арнольд Шварценеггер з зятем Крісом Праттом / Фото: instagram.com/prattprattpratt

Своєю чергою, Кетрін також привітала тата з 77-річчям, опублікувавши низку архівних фото з ним. Зокрема, як у дитинстві бавиться з ним, а у дорослому віці позує на відпочинку.

Арнольд Шварценеггер з донькою Кетрін / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер з донькою Кетрін / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер з донькою Кетрін / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"З днем народження, татку! Ми тебе любимо", - замилувала підписом фото донька актора.

Нагадаємо, нещодавно Кетрін Шварценеггер заінтригувала своєю третьою вагітністю і показала помітно округлий животик.

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