Жила в його будинку 38 років після розриву: співак Стіві Вандер вимагає виселити колишню наречену

Стіві Вандер / © Associated Press

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Американський співак Стіві Вандер подав позов проти Кармен Ефферсон, яка мешкає в одному з його будинків у Лос-Анджелесі без орендної плати від 1988 року.

76-річний артист вимагає, щоб жінка звільнила помешкання, де вона прожила близько 38 років. За даними ЗМІ, раніше вони були заручені.

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Як повідомляє People, позов надійшов до Вищого суду Лос-Анджелеса. У документах ідеться, що жінка оселилася в будинку за усною домовленістю зі співаком. Письмового договору оренди, за твердженням сторони Вандера, не було, а платити за проживання Ефферсон не мала.

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До слова, конфлікт загострився влітку цього року, коли представники музиканта попросили Ефферсон надати доступ до помешкання для перевірки страховою компанією. За матеріалами позову, жінка відмовилася впускати інспекторів, заявивши, що почувається «переслідуваною» та «не дає згоди» на їхній візит.

Стіві Вандер / © Associated Press

В одному з електронних листів вона також попередила юристів Вандера, що звернеться до правоохоронців, якщо хтось спробує потрапити на територію без її дозволу. Після цього, як стверджується в судових документах, представники співака надіслали їй повідомлення з вимогою звільнити будинок протягом 30 днів.

Ефферсон мала виїхати до 27 серпня, однак, за версією позивача, залишилася в помешканні. Тепер юристи Вандера просять суд припинити дію усної домовленості, зобов’язати жінку звільнити нерухомість, а також стягнути з неї судові витрати та передбачені законом збитки. Наразі публічно не повідомлялося про остаточне рішення суду.

Стіві Вандер / © Associated Press

Що відомо про стосунки співака з Кармен Ефферсон

За даними американських медіа, Ефферсон була нареченою Вандера наприкінці 1980-х років — приблизно в той період, коли й оселилася в його будинку. Та згодом вони розірвали заручини, проте домовленість про проживання, як стверджує сторона музиканта, тривала десятиліттями.

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Представники Стіві Вандера та Кармен Ефферсон поки що не надали коментарів щодо судового спору.

Стіві Вандеру 76 років. Він є одним із найвідоміших американських музикантів, лауреатом численних премій «Ґреммі» та автором хітів Isn’t She Lovely, I Just Called to Say I Love You, Superstition та інших.

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