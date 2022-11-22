Зюбіна розкрила шокувальні подробиці про знімання Богдана Ступки в антиукраїнському "Тарасі Бульбі"

Акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про участь українських артистів у зніманнях пропагандистських стрічках.

Знаменитість вважає, що це неприпустимо. Утім, Римма пояснила, що не завжди актори знають, якою буде картина після монтажу.

Для прикладу Зюбіна пригадала легендарного Богдана Ступку, який погодився на участь у фільмі "Тарас Бульба". За словами Римми, актор ретельно готувався і вважав, що картина буде зовсім іншою. Після прем'єри антиукраїнської стрічки, Ступка був шокований та переживав через свою участь у фільмі.

Фото: vu.ua

"Ми були особисто знайомі з Богданом Сильвестровичем Ступкою, ви не уявляєте, наскільки він переживав через свою участь у "Тарасі Бульбі". Те, що він читав сценарій, те, як він готувався, і те, що він намічав собі, - у результаті на виході зовсім не збіглося з тим. За монтажем можна так змонтувати, можна ідеологічно так поміняти", - розповіла Зюбіна в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Акторка додала, що Богдан Сильвестрович був розчарований.

"Він буде розчарований, дуже", - наголосила Зюбіна.

Зазначимо, в Україні 2014 року заборонили трансляцію російського фільму "Тарас Бульба", режисером якого є Володимир Бортко. Екранізація повісті Гоголя потрапила під заборону через відверто антиукраїнську пропаганду у фільмі.

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