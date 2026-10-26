"Живіт накладний": Соломія Вітвіцька відреагувала на чутки про сурогатне материнство

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька відреагувала на підозри щодо сурогатного материнства після народження первістка Устима та показала рідкісні фото з останніх днів вагітності.

46-річна знаменитість опублікувала в Instagram кадри, зроблені напередодні пологів. На світлинах вона позує з помітно округлим животом. За словами Соломії, раніше вона не поспішала ділитися цими фотографіями публічно. Водночас у соцмережах її особисте життя викликало чимало запитань. Телеведуча звернула увагу на суперечливі реакції користувачів, які змусили її замислитися над тим, наскільки складно догодити чужим очікуванням.

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«Устиму завтра місяць. А в мене нарешті є ті самі красиві фото вагітності. Знаєте, що цікаво? Показуєш живіт — „Навіщо? Це негарно“. Не показуєш — „Ага, сурогатна мама виношує, живіт накладний“. Словом, догодити всім не вийде. Тому я вирішила просто зберегти цю красу для себе», — пояснила Вітвіцька.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча наголосила, що фотосесію організували буквально перед народженням сина. Тепер ці знімки нагадують їй про останні дні вагітності, які вже стали частиною її особистої історії материнства. Зірка також поділилася відео з пологового будинку, на якому її разом із новонародженим Устимом перевозять до палати.

«Цю фотосесію ми організували буквально напередодні пологів. І тепер, коли нашому хлопчику вже майже місяць, ці кадри для мене зовсім особливі. Тоді він ще жив у мені. А сьогодні я вже можу обіймати його, цілувати й дивуватися, як швидко змінилося наше життя», — зворушливо написала Соломія.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька емоційно відреагувала на ворожі «прильоти» в Києві.

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