1 млн абонентів скористались послугою перенесення номерів. Чи буде розвиватись сервіс MNP далі

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У квітні стало відомомо, що за майже 6 років існування послуга перенесення номерів між мобільними операторами залучила 1 мільйон українців. ТСН дізнавались, яка історія цього сервісу, чим він приваблює абонентів та чого від нього очікувати далі.

Що таке MNP та яка від нього користь

Раніше, аби змінити мобільного оператора, доводилося прощатися зі своїм номером. Але у 2019 році українці отримали можливість зберігати номер разом із кодом під час переходу до іншого оператора. Ця послуга називається MNP (Mobile Number Portability) — послуга перенесення номера абонента від одного оператора до іншого.

Суть проста: ви обираєте оператора з кращими умовами, а ваш номер залишається з вами. Окрім нових можливостей для абонентів, ця послуга простимулювала конкуренцію між операторами. Вони стали покращувати тарифи, якість зв’язку та рівень обслуговування, аби не втрачати наявних абонентів та залучати нових.

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Розвиток MNP в Україні

В Україні можливість переносити номер до іншого оператора з’явилась пізніше, ніж в багатьох країнах світу. Абоненти поступово усвідомлювали переваги користування цією послугою. Динаміка стала більш помітною з 2022 року.

За даними НКЕК (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій), у 2022 році користувачі перенесли до інших операторів 71,3 тис. номерів. У 2023 році таких операцій було вже 143,8 тис. А у 2024-му кількість охочих скористатися послугою MNP зросла вп’ятеро – 340,6 тис. абонентів. У 2025 році послуга продовжує набирати популярності: у січні-березні українці перенесли 246 тис. номерів — це в 4,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Джерело: Український державний центр радіочастот (УДЦР)

Джерело: звіт НКЕК за 2024 рік

Загалом з 2019 року й по сьогодні українці перенесли більше 1 млн номерів, понад 70% з них — до lifecell.

З чим пов’язаний попит на MNP? Все просто: люди обирають для себе вигідніші та зручніші умови користування мобільним зв’язком. Відтак і їхні очікування до роботи самого сервісу теж відповідні: він має працювати так, аби не ускладнювати перехід до іншого оператора та бути максимально простим, швидким і зручним.

Як оператори заохочують переносити номери

Мобільні оператори бачать в послузі MNP реальний інструмент, який може сприяти зростанню абонентської бази. Тож вони дедалі більше приділяють уваги якості послуг і умовам їхнього надання. Зокрема, йдеться про тарифні пропозиції та акції для підключення абонентів, які хочуть перенести номер. Як правило, вони містять доволі привабливі умови за наповненням та цінами.

Наприклад, Київстар пропонує абонентам, які переносять свої номери, тарифні плани вартістю від 220 грн (LOVE UA Магніт), Vodafone Україна – від 200 грн (Vodafone Red Turbo, Vodafone Red Start), lifecell – від 190 грн (Максі).

Відтак здорова конкуренція на ринку зростає — телеком-компанії прагнуть надавати кращий сервіс за привабливою ціною, а також забезпечувати для своїх користувачів все більше нових переваг.

Розвиток сервісу MNP: чи зручний він для абонентів

Важливу роль у розвитку послуги відіграє НКЕК. Регулятор системно усуває зайві бар’єри та впроваджує рішення, щоб користування MNP було простим та зручним для всіх абонентів. Зокрема вже реалізовано кілька змін:

One Shop Process – можливість подати заявку на перенесення номера у нового оператора, без потреби звертатися до старого. Це зробило процес простішим та швидшим;

з 1 січня 2025 року голосове повідомлення при дзвінку на перенесений номер замінене коротким звуковим сигналом — це зробило сприйняття послуги більш комфортним і не перевантажує кожен дзвінок на перенесений номер.

Водночас все ще існують деякі обмеження, які ускладнюють процес і можуть впливати на рішення скористатись послугою.

Зокрема, подавати заявки можна лише в робочі години – з 8:30 до 17:30 (понеділок-четвер) та до 16:30 (у п’ятницю). У вихідні ж дні послуга недоступна. Як наслідок:

процес перенесення номера часто розтягується і абоненти, які хочуть змінити оператора в день закінчення пакета послуг, змушені робити додаткове поповнення, бо не встигають перенести номер за 1 день;

тривалий процес створює незручності, особливо для маломобільних людей, літніх людей і тих, хто живе віддалено від спеціалізованих магазинів, не може перенести номер самостійно та потребує допомоги консультантів.

За даними одного з операторів, торік 27% заявок не обробили вчасно і частину з них вимушено скасували. Фахівці компанії у лютому 2025 року провели дослідження, щоб краще зрозуміти очікування людей:

87% опитаних сказали, що хотіли б скоротити час перенесення номера до 2 годин,

89% — хотіли б мати можливість переносити номер у вихідні,

74% — бажають користуватись послугою не лише в робочі години.

Як зробити перенесення номерів зручнішим

Активність абонентів упродовж 2024 року і на початку 2025-го довела, що послуга MNP має потенціал на українському ринку. Утім, яким буде її майбутнє, залежить від задоволення запитів потенційних клієнтів. Тож, аби залишати цей сервіс у зоні уваги українців, варто:

Скоротити час перенесення номера — наприклад, до 2 годин.

Обробляти заявки у вечірні години.

Зробити перенесення номера доступним у вихідні, коли люди мають більше часу цим займатися.

Якщо запровадити такі зміни найближчим часом, 2025 рік може стати рекордним за кількістю перенесених номерів.