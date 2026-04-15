10 копійок можуть коштувати до 20 тисяч гривень: як розпізнати унікальну монету (фото)

Українці можуть добре заробити, продавши деякі старі 10-копійчані монети. Через свої особливості вони високо цінуються серед колекціонерів — настільки, що ті готові платити за них тисячі гривень.

Про це повідомляють «Монети-ягідки».

Як зазначають експерти, звичайна на перший погляд монета може виявитися рідкісним екземпляром. Наприклад, за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк колекціонери можуть заплатити від 10 000 до 18 000 грн.

Така висока ціна обумовлена обмеженою кількістю таких монет та їхніми унікальними візуальними характеристиками.

Головні ознаки дорогої монети

За даними фахівців ресурсу, відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою конкретних ознак. Зокрема, при огляді варто звернути увагу на такі деталі:

тонкий середній зуб тризуба на аверсі;

замкнені п’яте та сьоме зерна третього колоса.

Саме ці дрібні нюанси роблять монету об’єктом бажання для нумізматів.

Експерти наголошують, що існує багато подібних монет, які, проте, не мають такої високої вартості. Різниця між цінним екземпляром та звичайним може бути ледь помітною для непрофесійного ока.

«Є схожий штамп аверсу — 2.1, проте у нього п’яте та сьоме зерно третього колосу розімкнені. З аверсом 2.21 відомо лише один різновид 10 копійок, а з аверсом 2.1 зустрічається 11 різновидів, які можуть коштувати від 50 до 400 грн», — розповіли експерти.

Нагадаємо, від лютого в Україні з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Головною особливістю модифікації стала поява національного гасла.