10 пенсій одразу: хто має право на цю одноразову виплату і що для цього потрібно

В Україні окремі працівники бюджетної сфери можуть отримати одноразову допомогу під час виходу на пенсію, розмір якої десять пенсійних виплат. Втім, для цього слід мати необхідний страховий стаж.

Про це повідомили у ПФУ Вінницької області.

«Допомогу отримують ті, хто на день досягнення пенсійного віку працював у державному або комунальному закладі на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років, має необхідний страховий стаж за відповідною посадою — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, і раніше не отримував жодного виду пенсії», — пояснили у відомстві.

Зазначається, що кошти надають разово. Їх не оподатковують, а фінансування відбувається з державного бюджету як підтримка за багаторічну роботу у публічному секторі.

Хто може претендувати на виплату

Найчастіше право на таку грошову виплата призначають вчителям, викладачам вишів, медикам та співробітникам сфери соціального захисту. Загалом нарахування виплати має на меті підтримати людей, чия професійна діяльність була пов’язана із соціально значущими сферами:

артисти незалежно від віку, за наявності від 20 до 35 років творчої діяльності;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності щонайменше 25 років спеціального стажу;

спортсмени — за умови не менше 25 років професійної діяльності, з яких щонайменше шість років у складі національних збірних.

Умови для отримання допомоги є:

працювати на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років;

мати мінімальний страховий стаж за спеціальністю: весь стаж має бути набутий у державних або комунальних установах; особі раніше не повинна бути призначена жодна пенсія (ані за віком, ані за інвалідністю, ані за іншими підставами).



Як повідомлялося, від 1 квітня 2026-го частині українців зупинили нарахування пенсії. Йдеться не лише про мешканців тимчасового окупованих територій, а й переселенців, які переїхали до підконтрольних Україні регіонів. Причиною призупинення виплат стала відсутність спеціальної заяви від пенсіонерів.

