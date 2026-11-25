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У Мінінфраструктури назріває черговий скандал, на цей раз навколо видачі дозволів на сертифікацію автомобілів. Підприємці розповідають про роки очікування та численні відмови, а джерела в бізнесових колах називають навіть можливу ціну сприяння в отриманні потрібного рішення — 10 тисяч доларів.

Про це йдеться в розслідуванні «Судово-юридичної газети».

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За словами співрозмовників видання, одному підприємству відмовляли сім-вісім разів, іншому — п’ять. Компанії повторно подають документи, усувають зауваження та знову чекають відповіді.

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І поки одні підприємці роками намагаються отримати доступ до ринку, інші компанії вже мають державні призначення та розширюють свої повноваження.

Саме через ці скарги представників бізнесужурналісти виявили історію, яка веде до Руслана Кириченка — виконувача обов’язків начальника відділу технічного регулювання на транспорті Мінінфраструктури.

З’ясувалося, що його дружина раніше керувала компанією, яка згодом отримала державне призначення у сфері сертифікації транспортних засобів.

За даними журналістів, дружина посадовця Світлана Хромова до 2021 року була керівницею та засновницею підприємства, яке тоді займалося юридичною діяльністю.

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Пізніше компанія змінила назву, директора, власника та напрям роботи. З юридичних послуг вона перейшла до технічних випробувань і досліджень транспорту.

У 2024 році підприємство змінило власника. А вже у червні 2025 року Мінінфраструктури надало йому державне призначення для сертифікації транспортних засобів, частин та обладнання. А трохи пізніше повноваження компанії розширили.

Тобто підприємство, яким раніше керувала дружина Кириченка, отримало право працювати на ринку, доступ до якого залежить від рішень міністерства, де її чоловік обіймає керівну посаду в профільному відділі.

Чи мав сам Кириченко стосунок до підготовки або погодження цих рішень — питання, на яке поки що немає підтвердженої відповіді.

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Журналісти встановили, що Руслан Кириченко працює безпосередньо у сфері технічного регулювання транспорту та підписує документи цього напряму.

На цьому родинна бізнес-історія не закінчується.

Світлана Хромова після виходу з попередньої компанії зберегла 10% в іншому підприємстві того самого сектору. А компанія, якою вона раніше керувала, стала співвласником ще однієї структури, що працює на суміжному ринку.

Ці зв’язки самі по собі не свідчать про корупцію. Однак вони порушують питання про можливий конфлікт інтересів — особливо через скарги інших підприємців на непрозору процедуру отримання державних призначень.

За інформацією джерел «Судово-юридичної газети», ситуація з можливими неофіційними платежами та родинними бізнес-зв’язками посадовців потребує перевірки на рівні керівництва Мінінфраструктури.

Співрозмовники видання не виключають, що інформація про можливі зловживання може не доходити до нового міністра в повному обсязі. Водночас доказів навмисного приховування таких відомостей наразі немає.

Редакція вже направила запити до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Головне питання — чому одні підприємства, за їхніми словами, роками отримують відмови, тоді як компанія, якою раніше керувала дружина посадовця профільного відділу, отримала державне призначення та розширила свої повноваження.

Чи перевіряло Мінінфраструктури можливий конфлікт інтересів? Чи брав Кириченко участь у рішеннях щодо цього підприємства? І чи знає керівництво відомства про повідомлення бізнесу щодо можливих платежів у 10 тисяч доларів?

Відповіді на ці питання ще належить отримати.

Наразі інформація про можливі неофіційні платежі ґрунтується на свідченнях представників бізнесу. Доказів причетності Руслана Кириченка до отримання коштів або незаконного сприяння підприємствам у матеріалах розслідування не міститься

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