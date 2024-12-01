Тисяча гривень кожному українцю: коли можна подавати заявку на виплату 

Заявки можна буде подавати з початку грудня.

У грудні цього року українці зможуть отримати нову допомогу від держави. "Тисяча Зеленського" нараховуватиметься на спеціальний рахунок.

Про це нагадав прем'єр Денис Шмигаль.

Вже від 1 грудня українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка".

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок "Дія": від 1 грудня 2024 року

"Укрпошту": від 4 грудня 2024 року

Банки-партнери: від 10 грудня 2024 року

Нагадаємо, Володимир Зеленський у жовтні 2024 року оголосив про виплату тисячі гривень усім українцям, які перебувають на території України. Кошти, як планується, будуть виплачувати через застосунок "Дія" і їх можна витратити на оплату комуналки, купівлю товарів та послуг українських виробників або задонатити на допомогу ЗСУ.

Читайте також: