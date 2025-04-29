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1000 тонн сталі. У Ліверпулі збудували стадіон на 53 тисячі глядачів із сталі українського Метінвесту
Нещодавно на батьківщині «The Beatles» з’явився новий стадіон для ФК «Евертон», який збудовано, зокрема, з 1 000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK Групи Метінвест.
Бремлі-Мур Док» вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року.
Під час будівництва стадіону була застосована стратегія «no-blockwork» – коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки. Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту — і тут гарячекатаний лист Spartan UK Групи Метінвест відігравав одну з ключових ролей.
Свої домашні матчі «Евертон» донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні «Гудісон Парк», якому виповнилося вже 130 років. Тому у 2027 році було вирішено побудувати новий стадіон. А у цьому році нова футбольна перлина міста Ліверпуль прийняла вболівальників.
Нагадаємо, зі сталі Метінвеста також збудовано і головну арену України — НСК Олімпійський.
А нещодавно в Італії спустили на воду два кораблі полярного класу, також збудовані зі сталі українського Метінвесту Ріната Ахметова. Судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit, вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон.