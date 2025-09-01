ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

За перше півріччя 2025 року группа ОККО сплатила до бюджету майже 11 млрд грн податків. Це на 13% більше, ніж торік. 

11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

Про це повідомляється на сайті ОККО.

«За січень-червень 2025 року підприємства, що входять до складу групи ОККО, сплатили 10 мільярдів 992 мільйони гривень податків. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 1 мільярд 952 мільйони гривень – це податки і збори від операційної діяльності, а ще 9 мільярдів 40 мільйонів гривень – сплачено при імпорті товарів», - йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати розміри перерахованих податків за перший і другий квартал 2025 року, то тут також зафіксовано ріст – на 11%  (з 5,2 мільярда  гривень до 5,7 мільярда гривень). При цьому показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив у другому кварталі 2025 року 3,05 гривні, а в першому – 2.77 гривні. У другому кварталі кожен з автозаправних комплексів ОККО в середньому сплачував 2 мільйони 649 тисяч гривень податків, тоді як у першому – 2 мільйони 232 тисячі гривень, зазначають в ОККО.

В компанії також підкреслюють, що від початку повномасштабного вторгнення ОККО послідовно нарощує обсяги податкових відрахувань до бюджету. Усього за цей період уже сплачено 55 мільярдів гривень податків і зборів. Крім того, майже 3 мільярди гривень група спрямувала як благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й відновлення України. Водночас втрати ОККО у товарах, активах, основних засобах внаслідок воєнних дій уже перевищили 100 мільйонів USD.

«Наша компанія одночасно входить і до числа найбільших в Україні за обсягами донатів на ЗСУ, і до числа найбільших платників податків у сфері паливного ритейлу. Ми хочемо своїм прикладом — так, як ми платимо податки, як допомагаємо — спонукати інших це робити. Адже, податкові надходження — це головне джерело фінансування української армії. А від її боєздатності у першу чергу залежить і наша можливість працювати та жити у незалежній державі, і наша надія на досягнення миру», — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie