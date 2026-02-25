11,6 млрд грн задонатили бізнеси та фонди Пінчука за 4 роки війни

Реклама

Серед основних напрямків – допомога ЗСУ, фізичне та ментальне відновлення військових та цивільних, реінтеграція ветеранів, допомога медичним закладам, просування інтересів України в світі, залучення та посилення міжнародної підтримки України під час війни. В цій роботі задіяні різні бізнеси та фонди групи.

Зокрема, зусиллями групи в Україні працюють вже 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Наразі в мережі RECOVERY у Вінниці, Дніпрі, Києві, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові реабілітаційну допомогу отримали вже понад 40 тисяч героїв та героїнь. В поточному році планується відкриття ще двох центрів. Щороку в мережі відновлюватимуться близько 27 тисяч військових.

У межах загальнонаціонального проєкту ПОВЕРНЕННЯ, спрямованого на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії проти України, допомогу отримали понад 10 000 осіб. Наразі 11 центрів ментального відновлення вже працюють у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові, Черкасах та Івано-Франківську. На першому етапі розвитку проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 25 центрів по всій Україні.

З першого дня повномасштабного вторгнення системну адресну підтримку отримують медзаклади, які рятують поранених військових та цивільних. Це сприяло суттєвому розширенню спектру та обсягу медичної допомоги.

Фонд Віктора Пінчука послідовно просуває інтереси України в світі, аби привернути увагу до нагальних потреб України задля забезпечення перемоги у боротьбі проти російської агресії. Це й представлення України під час Всесвітнього економічного форуму, зокрема Українській Дім в Давосі, українські події в Давосі та на полях Мюнхенської безпекової конференції, разом із PinchukArtCentre - виставки під час Венеційської Бієнале та по всьому світі про військові злочини Росії, роль українських інновацій як ключового чинника стійкості й прикладу для Європи, а також про боротьбу й життя українців під час війни.

Проєктки Фонду Олени Пінчук направлені на ментальну підтримку жінок, які проживають досвід війни, допомогу цивільним, постраждалим від військових дій, та відновлення сексуального здоров’я поранених військових на ветеранів.

Інтерпайп має найефективнішу в країні корпоративну патронатну службу, яка опікується своїми військовими, ветеранами, а також родинами загиблих, зниклих без вісті та полонених співробітників, це понад 1700 людей. Роботодавець підтримує оборонців з перших днів служби та протягом всього періоду адаптації до цивільного життя після демобілізації.

Також бізнеси та фонди Пінчука підтримують військові частини, фокусуючись на технологічній допомозі.