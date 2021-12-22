12% підсанкційних компаній змінили назви, аби уникнути обмежень від РНБО

Водночас зміна назви не зніме санкції з компанії.

40 українських юридичних осіб змінили свою назву після впровадження щодо них санкцій Радою національної безпеки і оборони України (РНБО). Це становить 12% від усіх 333 компаній із санкційного списку, якi не мають права працювати на території України.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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Як зазначається, більшість компаній, що опинились у санкційному списку, потрапили до нього через дії, "що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяння терористичній діяльності тощо".

Водночас, як повідомляється, зміна назви не знімає санкції з компанії. Статус юридичної особи не змінюється, адже за нею закріплений її реєстраційний код.

Постраждають лише контрагенти, які натрапили на такі компанії, адже контракт з ними може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.

"Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до "пастки" із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ", — наголосив керівник корпоративних продуктів Опендатабота Федір Сафір.

Нагадаємо, РНБО презентувала відкриту систему моніторингу державних надр. У реальному часі вона показує, якими корисними копалинами володіє той чи інший регіон, хто має дозволи на їхній видобуток та скільки сплачує за користування державі.

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