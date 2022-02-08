130 французьких локомотивів Alstom у межах "Великого будівництва" оновлять парк Укрзалізниці

Вже найближчим часом локомотивний парк Укрзалізниці поповнять 130 нових електролокомотивів виробництва французької компанії Alstom. Оновлення парку вантажних локомотивів, що є важливою складовою програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", стане частиною пакету макрофінансової підтримки.

Відповідну угоду було підписано сьогодні, 8 лютого, повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Це не просто домовленість щодо постачання локомотивів — це інтеграція України в економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Передбачається, що до пакету поставок увійдуть 50 електролокомотивів, що працюють на змінному струмі, та 80 локомотивів, здатних працювати як на змінному, так і постійному струмі.

Для закупівлі локомотивів Україні надано пільгові умови. Авансовий платіж становитиме лише 15%. Залишок з 85% є фінансовою позикою терміном на 14 років, наданою казначейством Франції та банківським консорціумом.

Кубраков також нагадав, що робота над цією угодою розпочалася ще у 2018 році, а у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електротягів акціонерного товариства "Українська залізниця".

Нагадаємо, наприкінці минулого року було оголошено про початок створення нової української залізниці. Ця програма увійшла до президентської інфраструктурної програми "Велике будівництво" і передбачає оновлення локомотивного парку, випуск нових вантажних вагонів, закупівлю щонайменше 500 нових пасажирських вагонів, електрифікацію понад 500 км колій, створення нових швидкісних маршрутів та багато іншого. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.