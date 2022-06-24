15-20 кандидатів на одну вакансію: яка наразі ситуація на українському ринку праці

Від квітня кількість актуальних вакансій в Україні постійно зростає після катастрофічного падіння на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас конкуренція залишається досить високою - 15-20 кандидатів на одну вакансію.

Про це в ефірі телемарафону 24 червня розповів керівник сайту з пошуку роботи work.ua Артур Міхно.

"На початку вторгнення кількість вакансій знизилася просто катастрофічно, і падіння було майже в 15 разів. До початку війни на сайті було майже 90 тис. актуальних вакансій, і кількість знизилася до 6 тис. Від початку квітня кількість актуальних вакансій постійно зростає, ми бачимо цей тренд, і зараз вже більше 30 тис. актуальних вакансій. Приблизно щотижня ринок повертається на 10%", - сказав він та додав, що кількість відвідувачів сайту така, як була і до війни - приблизно 500 тис. людей щодня, але це не лише ті, хто втратив роботу зараз, а різні люди, які мають роботу і цікавляться іншими вакансіями.

Міхно зазначив, що попри це, конкуренція серед шукачів роботи залишається на високому рівні і навіть посилилася.

"Конкуренція значно підсилилася, і зараз на одну вакансію претендують у 3-5 разів більше людей, ніж це було до війни. Якщо, наприклад, до війни 3-4 кандидати, то зараз 15-20 кандидатів на одне місце", - розповів керівник work.ua.

Він зауважив, що лідерами з кількості актуальних вакансій є напрямки, пов'язані з продажами. Також до переліку найпопулярніших спеціальностей входять водії, бухгалтери, логісти та робітничі спеціальності. Зменшилася ж кількість пропозицій роботи у готельному та туристичному бізнесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновлюється бізнес і з'являються нові пропозиції про роботу. Тільки на чотирьох платформах кількість вакансій сягає понад 100 тисяч.

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