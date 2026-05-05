16 тисяч грн і дефіцит кадрів: що відбувається з роботою в Україні

Робота в Україні

Реклама

Станом на кінець квітня 2026 року на «Єдиному порталі вакансій» в Україні розміщено близько 228 тисяч пропозицій роботи.

Про це повідомили в Державному центрі зайнятості у відповідь на запит Новини.LIVE.

Найбільша кількість вакансій традиційно зосереджена у сфері торгівлі та обслуговування. Найчастіше роботодавці шукають продавців (понад 16 тис. вакансій), а також адміністраторів, кухарів, барист, офіціантів та охоронців.

Реклама

Серед робітничих спеціальностей стабільно високим залишається попит на водіїв — відкрито близько 12 тисяч вакансій. Також бракує слюсарів, електриків, швачок і комплектувальників. У сегменті кваліфікованих фахівців роботодавці активно шукають бухгалтерів, інженерів, лікарів і педагогів.

У Державному центрі зайнятості наголошують, що дефіцит кадрів посилюється під впливом війни, міграційних процесів та мобілізації. Найгостріше відчувається нестача швачок, зварників, слюсарів, автослюсарів і медичних працівників.

Водночас фіксується поступова зміна гендерного розподілу на ринку праці: дедалі більше жінок опановують професії, які раніше вважалися «чоловічими». Наразі майже 500 жінок працюють слюсарями, трактористками та водійками.

Середній рівень заробітної плати в запропонованих вакансіях становить близько 16 тис. грн, що приблизно на одну тисячу гривень більше ніж 2025 року.

Реклама

Тим часом стало відомо, кому в Україні зараховується стаж у подвійному розмірі. Зокрема, право на подвійний стаж мають окремі категорії медичних працівників.

Також раніше йшлося про те, що мігранти вже на вулицях України. Відомо, в яких містах через брак кадрів залучають іноземців.

Новини партнерів