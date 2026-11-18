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Про це повідомляє прес служба ДП «Ліси України».

На офіційному сайті відомства, вказано показники за січень-жовтень 2026 року. Чистий дохід від реалізації деревини зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 30,5 млрд грн.

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Зросли й відрахування державі. За даними підприємства, обсяг податків, зборів та єдиного соціального внеску за десять місяців становить 16,2 млрд грн. Це на 4,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Із цієї суми 12,17 млрд грн податків отримав державний бюджет, 2,28 млрд грн — місцеві бюджети, 1,76 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.

Зміни відбуваються в період оновлення керівництва підприємства. Після серії гучних антикорупційних справ , повʼязаних із екс-керівником Юрієм Болоховцем та його відставки, з травня 2026 року в управлінській команді почав працювати Ігор Зубович , з липня він виконує обов’язки генерального директора ДП «Ліси України».

Дрова для населення та деревина для фронту

Поки Росія продовжує атакувати українську енергетику, паливна деревина залишається важливим ресурсом для проходження опалювального сезону. На цьому тлі «Ліси України» повідомляють про суттєве зростання продажів дров населенню.

За підсумками десяти місяців 2026 року обсяги їх реалізації збільшилися на 70%.

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Підприємство також наростило загальні обсяги заготівлі деревини. Станом на кінець жовтня вони становили 10,2 млн кубометрів — на 10,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Загалом у 2026 році заплановано заготовити 12,6 млн кубометрів. У ДП наголошують, що робота триває не тільки в умовах обстрілів і перебоїв з електропостачанням, а й на фоні зростання собівартості виробництва.

Зросли обсяги постачань і для Збройних сил України. За словами Ігоря Зубовича, лише за десять місяців 2026 року підприємство передало на потреби ЗСУ 276,2 тисячі кубометрів деревини — у 2,7 раза більше, ніж за весь 2025 рік.

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