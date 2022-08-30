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18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону: кого це стосується

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18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону: кого це стосується

Допомога тим, хто повернувся з-за кордону

Фінансову допомогу можуть отримати деякі категорії українців, які змушені були виїхати за кордон через повномасштабну війну та які повертаються додому, щоб продовжити працювати на Батьківщині.

Підтримка у розмірі 18 тисяч гривень від спільноти Vidnova Fellowship надається фахівцям, які працюють у будь-якому місті України та мають досвід у таких сферах:

  • культурний менеджмент;
  • мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • соціальне підприємництво та інновації;
  • захист прав людини;
  • медіа;
  • екологія та охорона навколишнього середовища.

"В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року», — повідомила команда Vidnova Fellowship. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня 2022 року на сайті ініціативи.

Проєкт реалізується у партнерстві з «Іншою Освітою» та за фінансової підтримки німецької спілки MitOst e.V.

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Дата публікації
Перегляди
1856
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