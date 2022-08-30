18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону: кого це стосується

Фінансову допомогу можуть отримати деякі категорії українців, які змушені були виїхати за кордон через повномасштабну війну та які повертаються додому, щоб продовжити працювати на Батьківщині.

Підтримка у розмірі 18 тисяч гривень від спільноти Vidnova Fellowship надається фахівцям, які працюють у будь-якому місті України та мають досвід у таких сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

"В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року», — повідомила команда Vidnova Fellowship. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня 2022 року на сайті ініціативи.

Проєкт реалізується у партнерстві з «Іншою Освітою» та за фінансової підтримки німецької спілки MitOst e.V.

Читайте також: