20 тис. грн доплат: хто отримає додаткові гроші від держави за березень

Юлія Свириденко.

Понад 12 тисяч працівників, які залучені до відновлення критичної інфраструктури після російських атак, отримають додаткові виплати за березень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про виділення 242 млн грн на доплати у розмірі 20 тисяч гривень для фахівців, які працювали в аварійно-відновлювальних роботах.

«Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників-газовиків, понад тисячу залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи», — зазначила вона.

Кошти будуть перераховані підприємствами безпосередньо працівникам на рахунки.

Свириденко також зазначила, що загалом у зимово-весняний період подібні доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.

За її словами, це рішення стало важливим інструментом підтримки людей, які забезпечували роботу критичної інфраструктури в умовах підвищеного навантаження під час опалювального сезону.

