200 гривень за кілограм: в Україні різко здорожчав салатний овоч

Огірки додали у ціні

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В Україні різко зросли ціни на огірки. Це пов’язано із завершенням обороту овоча з плівкових теплиць та скороченням пропозиції на ринку.

Про це пише видання AgroTimes.

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Так, станом на 12 листопада на гуртовому ринку «Столичний» у Києві найдорожчими були уманські колючі огірки нового обороту — їх пропонували по 200 грн/кг. Гладкі огірки цього виробника коштували 160 грн/кг. Колючі огірки іншого виробника також продавалися по 160 грн/кг.

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За інформацією з сайту ринку, турецькі огірки продавали від 145 до 150 грн/кг.

Нагадаємо, до кінця 2026 року та взимку в Україні можуть суттєво зрости ціни на низку продуктів. Найбільше здорожчання прогнозують для молочної продукції — більш ніж на 25%. Найбільше зростання цін очікується у молочному сегменті. На собівартість продукції впливають дорожчі корми, ветеринарні препарати, енергоносії та витрати на переробку.

Хліб до кінця року може зрости в ціні на 6–10%.

Що здорожчало найбільше за роки війни

За роки повномасштабної війни в Україні найбільше здорожчали риба, вершкове масло та м’ясо. Абсолютним рекордсменом називають солоний оселедець. Його вартість зросла понад удвічі — на 115% (від 108,82 грн до 233,51 грн/кг).

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Також пачка масла здорожчала на 91% (до 115,10 грн), свинячий ошийок — на 84% (до 324,72 грн/кг), куряче філе — на 78%, яйця — на 75%, хліб та молоко — на понад 70%.

Водночас найповільніше зростала ціна на огірки. Вони додали в ціні 28% — від 63,04 грн до 80,60 грн за кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.

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