ТСН у соціальних мережах

200 гривень за пачку — в Україні суттєво здорожчають цигарки

Підвищення акцизу забезпечує більші надходження до державного бюджету.

Анастасія Павленко
Сигарети різко здорожчають від 1 квітня

Сигарети різко здорожчають від 1 квітня

Від 1 квітня 2026 року акцизний податок на сигарети знову зросте, що призведе до збільшення їх ціни приблизно на 10%. Підвищення акцизу триватиме в наступні роки, що може збільшити ціну на сигарети до 200 гривень за пачку.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

«У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть від 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік — 86 євро, 2027 рік — близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС», — сказав він.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 — 20 гривень.

«Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет», — додав експерт.

Підвищення пояснюється гармонізацією українського законодавства з податковою політикою Європейського Союзу, що передбачає поступове збільшення акцизів з метою скоротити споживання сигарет, кажуть в уряді.

Як повідомляє громадська організація «Життя» з посиланням на дані Казначейства України, 2025 року надходження від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби сягнули 122,5 млрд гривень і перевищили показник 2024 року на 27%. Споживання сигарет скоротилося на 10%.

«Скорочення споживання тютюнових виробів та зростання надходжень до держбюджету стали можливими завдяки ефективній політиці підвищення акцизів відповідно до євроінтеграційних зобовʼязань України», — наголошують у ГО «Життя».

Сигарети. Раніше повідомлялося, що від 1 квітня 2026 року в Україні очікується підвищення цін на сигарети, зумовлене новим акцизним податком.

Якщо зараз пачка сигарет у магазинах коштує приблизно 140-155 гривень, то вже від 1 квітня ціни можуть зрости ще приблизно на 10%. Це означає, що середня вартість може піднятися орієнтовно до 155-170 гривень за пачку, хоча точні цінники залежатимуть від виробника та бренду.

Паливо. У квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде. Експерт каже, що з урахуванням логістики, витрат мереж та мінімального заробітку, нові ціни на АЗС у районі 100 гривень за літр дизеля стають «абсолютно досяжними.

Продукти. Останніми тижнями українці стали більше витрачати на продукти. Різкий стрибок цін пояснюється не тільки святами.

