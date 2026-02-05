2000 на медичне обстеження: як оформити картку і отримати гроші без «Дії»

Гроші. / © Національний банк України

Від початку 2026-го в Україні стартувала програми «Скринінг здоров’я 40+». Завдяки ній доступна можливість оформлення виплат на комплексне медичне обстеження. Зокрема, для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку надійде 2 тис. грн для обстеження.

Як оформити «Дія.Картку», якщо ви не маєте застосунку «Дія», читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як отримати кошти в «Дії»

Виплату можна оформити у «Дії» з нарахуванням коштів на цифрову «Дія.Картку». Користувачі застосунку віком від 40 років на 30-й день після дати народження отримають запрошення на проходження скринінгу.

Після цього треба підтвердити свою участь у програмі. Кошти — 2 000 грн — будуть переказані на «Дія.Картку». Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному з державних чи приватних медичних закладів-учасників програми з відповідними кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071).

Зняти готівку з картки чи здійснити з неї переказ буде неможливо.

Як отримати кошти без «Дії»

Від лютого оформити «Дія.Картку» можна у відділенні банків-партнерів. Наразі послуга доступна у «ПриватБанку». Для цього просто прийдіть до будь-якого відділення банку та замовте картку зі спеціальним рахунком. Після цього відкрийте рахунок.

Після цього громадяни матимуть змогу подати заявку на нарахування допомоги в ЦНАП.

Як повідомлялося, від початку січня стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я серед громадян середнього і старшого віку.

Програма базується на основі рекомендацій доказової медицини для людей віком від 40 років. Триває скринінг 60-90 хвилин, залежно від обсягу медичних послуг.