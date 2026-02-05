ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

2000 на медичне обстеження: як оформити картку і отримати гроші без «Дії»

Від лютого допомогу можна отримати без спеціального застосунку «Дія»

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроші.

Гроші. / © Національний банк України

Від початку 2026-го в Україні стартувала програми «Скринінг здоров’я 40+». Завдяки ній доступна можливість оформлення виплат на комплексне медичне обстеження. Зокрема, для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку надійде 2 тис. грн для обстеження.

Як оформити «Дія.Картку», якщо ви не маєте застосунку «Дія», читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як отримати кошти в «Дії»

Виплату можна оформити у «Дії» з нарахуванням коштів на цифрову «Дія.Картку». Користувачі застосунку віком від 40 років на 30-й день після дати народження отримають запрошення на проходження скринінгу.

Після цього треба підтвердити свою участь у програмі. Кошти — 2 000 грн — будуть переказані на «Дія.Картку». Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному з державних чи приватних медичних закладів-учасників програми з відповідними кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071).

Зняти готівку з картки чи здійснити з неї переказ буде неможливо.

Як отримати кошти без «Дії»

Від лютого оформити «Дія.Картку» можна у відділенні банків-партнерів. Наразі послуга доступна у «ПриватБанку». Для цього просто прийдіть до будь-якого відділення банку та замовте картку зі спеціальним рахунком. Після цього відкрийте рахунок.

Після цього громадяни матимуть змогу подати заявку на нарахування допомоги в ЦНАП.

Як повідомлялося, від початку січня стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я серед громадян середнього і старшого віку.

Програма базується на основі рекомендацій доказової медицини для людей віком від 40 років. Триває скринінг 60-90 хвилин, залежно від обсягу медичних послуг.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie