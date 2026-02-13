- Дата публікації
2000 на медичне обстеження: як оформити картку онлайн для отримання грошей
«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців та українок від 40 років.
Українці почали отримувати перші запрошення до участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». Завдяки ній доступна можливість оформлення виплат — 2000 грн — на комплексне медичне обстеження. Для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку упродовж семи днів надійдуть кошти на обстеження.
Як оформити «Дія.Картку» онлайн, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Перші запрошення отримали українці та українки, які вже відсвяткували свої дні народження протягом 1-14 січня. Адже воно надходить саме на 30-й день після дня народження.
Зауважимо, від 31 січня запрошення пройти обстеження надходитимуть щодня. Наприклад, сьогодні, 13 лютого, повідомлення отримають люди 40+, народжені 14 січня, — і так далі.
Як відкрити Дія.Картку онлайн
«Дія.Карту» можна отримати у застосунку «Дія» або у застосунках банків-партнерів. Наразі послуга доступна фінустановах:
ПриватБанк,
Monobank,
Кредит Дніпро,
Sense Bank
А-Банк
Для відкриття віртуальної карти необхідно здійснити кілька кроків.
Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся
Перейдіть до розділу Сервіси → «Дія.Картка»
Оберіть банк і підпишіть згоду
Відкрийте рахунок
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити «Дія.Картку» і отримати гроші без «Дії». Адже від лютого 2000 грн можна отримати без спеціального застосунку.