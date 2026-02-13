2000 на медичне обстеження: як оформити картку онлайн для отримання грошей

Скринінг здоров'я. / © Міністерство охорони здоров'я України

Українці почали отримувати перші запрошення до участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». Завдяки ній доступна можливість оформлення виплат — 2000 грн — на комплексне медичне обстеження. Для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку упродовж семи днів надійдуть кошти на обстеження.

Перші запрошення отримали українці та українки, які вже відсвяткували свої дні народження протягом 1-14 січня. Адже воно надходить саме на 30-й день після дня народження.

Зауважимо, від 31 січня запрошення пройти обстеження надходитимуть щодня. Наприклад, сьогодні, 13 лютого, повідомлення отримають люди 40+, народжені 14 січня, — і так далі.

Як відкрити Дія.Картку онлайн

«Дія.Карту» можна отримати у застосунку «Дія» або у застосунках банків-партнерів. Наразі послуга доступна фінустановах:

ПриватБанк,

Monobank,

Кредит Дніпро,

Sense Bank

А-Банк

Для відкриття віртуальної карти необхідно здійснити кілька кроків.

Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся Перейдіть до розділу Сервіси → «Дія.Картка» Оберіть банк і підпишіть згоду Відкрийте рахунок

QR-код для оформлення картки для виплати коштів на обстеження.

