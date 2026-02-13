ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

2000 на медичне обстеження: як оформити картку онлайн для отримання грошей

«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців та українок від 40 років.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Скринінг здоров'я.

Скринінг здоров'я. / © Міністерство охорони здоров'я України

Українці почали отримувати перші запрошення до участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». Завдяки ній доступна можливість оформлення виплат — 2000 грн — на комплексне медичне обстеження. Для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку упродовж семи днів надійдуть кошти на обстеження.

Як оформити «Дія.Картку» онлайн, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перші запрошення отримали українці та українки, які вже відсвяткували свої дні народження протягом 1-14 січня. Адже воно надходить саме на 30-й день після дня народження.

Зауважимо, від 31 січня запрошення пройти обстеження надходитимуть щодня. Наприклад, сьогодні, 13 лютого, повідомлення отримають люди 40+, народжені 14 січня, — і так далі.

Як відкрити Дія.Картку онлайн

«Дія.Карту» можна отримати у застосунку «Дія» або у застосунках банків-партнерів. Наразі послуга доступна фінустановах:

  • ПриватБанк,

  • Monobank,

  • Кредит Дніпро,

  • Sense Bank

  • А-Банк

Для відкриття віртуальної карти необхідно здійснити кілька кроків.

  1. Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся

  2. Перейдіть до розділу Сервіси → «Дія.Картка»

  3. Оберіть банк і підпишіть згоду

  4. Відкрийте рахунок

QR-код для оформлення картки для виплати коштів на обстеження.

QR-код для оформлення картки для виплати коштів на обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити «Дія.Картку» і отримати гроші без «Дії». Адже від лютого 2000 грн можна отримати без спеціального застосунку.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie