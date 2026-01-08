2000 на медичне обстеження: як отримати кошти в «ПриватБанку» і витратити їх

Гривня. / © Національний банк України

В Україні від 1 січня стартувала масштабна національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Зокрема, отримати кошти — 2 тис. грн — можна за допомогою «ПриватБанку» та витрати їх на медичне обстеження.

Як отримати кошти та витратити кошти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Завдяки національній програмі «Скринінг здоров’я 40+» українці та українки, вік яких понад 40 років, можуть пройти обстеження та вчасно виявляти ризику хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Хто і як отримає кошти

Користувачі застосунку «Дія» віком від 40 років — на 30-й день після дати народження — отримають запрошення на проходження скринінгу. Потім слід підтвердити свою участь у програмі. Кошти — 2 000 грн — будуть переказані на «Дія.Картку».

Виплати можна оформити на «Дія.Картку» «ПриватБанку». Кошти перерахують упродовж семи днів. Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному із державних чи приватних медичних закладів-учасників програми.

Якщо «Дії» немає, можна замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок для виплати.

Як відкрити «Дія.Картку»

Громадяни можуть відкрити універсальну «Дія.Картку» в мобільному застосунку «Приват24». Для цього потрібно:

Оновити чи встановити «Приват24»; Оновити карту «єПідтримка» на «Дія.Картку»; Обрати у меню «Усі рахунки»; Натиснути «Додати»; Активувати «Дія.картка».

Як повідомлялося, від початку січня стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я серед громадян середнього і старшого віку.