ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

2000 на медичне обстеження: як отримати кошти в «ПриватБанку» і витратити їх

Витратити державні кошти можна лише на оплату скринінгу в медичних державних чи приватних закладах, які доєдналися до програми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гривня.

Гривня. / © Національний банк України

В Україні від 1 січня стартувала масштабна національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Зокрема, отримати кошти — 2 тис. грн — можна за допомогою «ПриватБанку» та витрати їх на медичне обстеження.

Як отримати кошти та витратити кошти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Завдяки національній програмі «Скринінг здоров’я 40+» українці та українки, вік яких понад 40 років, можуть пройти обстеження та вчасно виявляти ризику хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Хто і як отримає кошти

Користувачі застосунку «Дія» віком від 40 років — на 30-й день після дати народження — отримають запрошення на проходження скринінгу. Потім слід підтвердити свою участь у програмі. Кошти — 2 000 грн — будуть переказані на «Дія.Картку».

Виплати можна оформити на «Дія.Картку» «ПриватБанку». Кошти перерахують упродовж семи днів. Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному із державних чи приватних медичних закладів-учасників програми.

Якщо «Дії» немає, можна замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок для виплати.

Як відкрити «Дія.Картку»

Громадяни можуть відкрити універсальну «Дія.Картку» в мобільному застосунку «Приват24». Для цього потрібно:

  1. Оновити чи встановити «Приват24»;

  2. Оновити карту «єПідтримка» на «Дія.Картку»;

  3. Обрати у меню «Усі рахунки»;

  4. Натиснути «Додати»;

  5. Активувати «Дія.картка».

Як повідомлялося, від початку січня стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я серед громадян середнього і старшого віку.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie