2025 року за доставлення газу українцям доведеться заплатити більше

Від 1 січня 2025 року споживачам в Україні перерахують вартість доставлення газу. Водночас у нових платіжках враховуватимуть споживання за газовий рік від жовтня 2022-го до кінця вересня 2023-го.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Зокрема, від 1 травня 2025-го вартість доставлення газу збільшиться для тих, хто за минулий газовий рік використав більше, ніж за газовий рік 2022–2023. Ті, хто скоротив споживання, зможуть платити за блакитне паливо менше.

Раніше повідомлялося, що від 2025 року в Україні тариф на постачання газу буде загальним для всіх споживачів. Хоча сам тариф на доставлення залишився незмінним, у розрахунках платежів тепер враховуватиметься й обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

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