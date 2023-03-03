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260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів «ШАРК» - ініціатива «ОКО за ОКО» на фінішній прямій Актуально

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260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів «ШАРК» - ініціатива «ОКО за ОКО» на фінішній прямій

Мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.

Станом на 3 березня в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду «Повернись живим» - «ОКО за ОКО», акумульовано вже 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів «ШАРК» для військових.  

Нагадаємо, мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме закупівля 25 авто з пунктом управління комплексами, 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок. 

Для цього мережа ОККО з 1 листопада 2022 року перераховує по 1 гривні з вартості кожного літра брендових видів пального PULLS 95 та PULLS DIESEL у фонд ШАРКів. Придбані комплекси «Повернись живим» розподілятимуть, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

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Дата публікації
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