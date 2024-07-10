280 млн грн зібрано на відновлення «Охматдиту»: які суми відправив український бізнес

Український бізнес та громадяни за 28 годин зібрали на відновлення зруйновану російською ракетою дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 280 млн грн. На зібрані кошти будуть відновлювати будівлю і закуповувати сучасне обладнання.

Так, IT-компанія Grammarly та «АТБ» перерахували по 20 млн грн, «АВТ Баварія» – 10 млн грн, мережа мультимаркетів «Аврора», monobank та група компаній «Автострада» – по 5 млн грн, Uber і група IT-компаній Netpeak Group задонатили по 2 млн грн.

Десятки великих українських компаній зробили індивідуальні пожертви на користь «Охматдиту». Найбільші донати на даний момент надійшли від «Київстару», Favbet, Kernel та ОККО, які передали по 10 млн грн безпосередньо лікарні та афілійованим благодійним фондам.

По 5 млн грн на допомогу лікарні виділили інвестгрупа ICU, компанії «Укрнафта» та GSC Game World. Ще 4 млн грн надійшло від київського ЦУМу, а 3 млн грн перерахував «ПриватБанк».

Крім того, компанія «Dnipro-M» забезпечувала волонтерів інструментами, «Епіцентр К» надав техніку для розбору завалів, а мережі супермаркетів «АТБ», «Сільпо», «Новус», «Ашан», «Varus» і «Коло» оперативно доставляли на місце теракту продукти харчування та воду. Також питну воду для потреб лікарні передали провідні виробники, зокрема «Миргородська», VODA UA та інші.

8 червня росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Руйнувань через ворожу атаку зазнала, зокрема, і найбільша дитяча лікарня України – київський «Охматдит». Ракети повністю зруйнували будівлю відділення токсикології, а також серйозно пошкодили ще чотири, в тому числі новий корпус лікарні, який було відкрито в 2021 році.