Пенсії для українців у Польщі: кому призначать виплати та як на це впливає стаж

Українці мають право на пенсійне забезпечення від польського органу соціального страхування (ZUS), проте для нарахування коштів необхідно відповідати певним критеріям.

Про це повідомляє inPoland.

Нарахування польських пенсій українським громадянам стало можливим завдяки двосторонній угоді про соціальне забезпечення, що набрала чинності ще на початку 2014 року. Цей документ фактично об’єднує трудовий шлях особи, дозволяючи підсумовувати стаж, отриманий як вдома, так і в Польщі.

Що варто знати про систему пенсій для українців у Польщі

Згідно з угодою, кожна з держав бере на себе фінансові зобов’язання лише за той час, коли особа працювала в межах її юрисдикції. Це означає, що польська сторона (ZUS) нараховує виплати суто за роки офіційного працевлаштування в Польщі, тоді як Пенсійний фонд України забезпечує частину пенсії, заробленої в Україні.

Окрім того, діє принцип сумування страхових періодів, що важливо для осіб, чий стаж роботи в одній країні не достатній для необхідного для отримання пенсії або допомоги по інвалідності.

Йдеться про те, що якщо в громадянина не вистачає років роботи лише в одній країні, в такому випадку можуть враховуватися періоди страхування в обох державах.

Правила для різних поколінь українських пенсіонерів у Польщі

Правила призначення пенсійних виплат громадянам у Польщі залежать від дати народження.

Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, виходять на пенсію у 60 (жінки) або 65 років (чоловіки) за наявності 20 чи 25 років стажу відповідно. Якщо польського досвіду бракує, ZUS додасть українські роки, проте суму виплати розрахують лише з місцевих внесків.

Для осіб, народжених після 1948 року діють нові правила: розмір пенсії напряму залежить від обсягу накопичених у Польщі коштів. У цій системі право на виплати дає навіть короткотривала офіційна робота, хоча через малий стаж нараховані суми зазвичай мінімальні.

Що потрібно, аби отримати доплати мінімальної пенсії у Польщі

Для того, щоб отримати доплати до мінімальної пенсії у Польщі потрібно виконати додаткові умови. Мова йде про достатній страховий стаж та постійне проживання на території Польщі.

Як повідомляє видання inPoland, у 2025 році пенсії від ZUS отримували близько 12 тисяч громадян України.

Правила для українців в Польщі — останні новини

У Польщі немає прямої заборони на суми готівки, яку можна тримати вдома, однак податкова може запитати про походження грошей, якщо великі кошти вносяться на рахунок. Для бізнесу діє ліміт готівкових розрахунків у 15 тисяч злотих, а з 2027 року в ЄС планують запровадити загальний ліміт у 10 тисяч євро.

Окрім того, українці в Польщі зі статусом PESEL UKR з 4 травня можуть подавати заяви на трирічну посвідку на проживання під назвою CUKR. Це стосується тих, хто раніше перебував під тимчасовим захистом.

