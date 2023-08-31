Яка пенсія по інвалідності 3 групи, перелік хвороб, які дають право на отримання, як оформити

Все про III групу інвалідності: кому встановлюють інвалідність, розмір допомоги, як оформити пенсію

В яких випадках дають інвалідність 3 групи

III групу інвалідності встановлюють у випадку помірної важкості функціональних порушень в організмі, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, що потребують соціальної допомоги.

Особа з таким статусом може навчатися, працювати, вести звичайне життя нормальної якості, якщо компенсувати наявні порушення за допомогою спеціальних засобів та препаратів.

При наданні статусу інваліда 3-ї групи враховується наявність таких обмежень:

Можливість обслуговувати себе із застосуванням допоміжних засобів.

Наявність труднощів при пересуванні без допомоги.

Наявність труднощів при отриманні професії.

Можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії.

Здатність орієнтуватися в просторі лише із застосуванням додаткових засобів.

Втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25 %.

Нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги.

Проблеми в спілкуванні, що полягають в зниженій інтенсивності і швидкості обміну інформацією.

Повний перелік захворювань, які дають право на отримання 3 групи інвалідності

Перелік захворювань, які дають право на отримання III групи інвалідності зазначений у відповідних наказах Міністерства охорони здоров’я України та постановах Кабінету міністрів.

Третя група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:

Відсутності однієї легені,

Відсутності чи субатрофії одного ока,

Стійкому повному птозі на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування.

Практичній сліпоті на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град, від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва чи воєнної травми. Третя група інвалідності встановлюється при одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов'язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання та придбання нової професії.

Двобічній глухоті.

Стійкій трахеостомі при неможливості пластичного закриття.

Стенозі гортані II—III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією.

Стійкій афонії органічного генезу.

Дефекті щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування.

Гіпофізарному нанізмі (зріст менш як 150 см).

Паралічі кисті.

Паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки.

Вираженому парезові верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів: плеча — понад 4 см, передпліччя — понад 3 см, стегна — понад 8 см, гомілки — понад 6 см, а також гіпотрофією м'язів кисті чи стопи.

Чужорідному тілові в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом.

Значному дефектові кісток черепа (3x1 кв. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною) або при менших розмірах, якщо відбувається пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом).

Відсутності кисті та вищому рівні ампутації верхньої кінцівки.

Хибному суглобові плеча або обох кісток передпліччя.

Відсутності всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого.

Відсутності трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілозі чи вираженій контрактурі тих самих пальців у функціонально невигідному положенні.

Відсутності першого, другого пальців з відповідними п'ястковими кістками.

Відсутності перших пальців обох кистей.

Відсутності трьох пальців кисті з відповідними п'ястковими кістками.

Куксі стегна чи гомілки.

Куксі стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні.

Двобічній куксі стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом.

Різко вираженій контрактурі чи анкілозі 2-х гомілковоступневих суглобів; різко вираженій контрактурі чи анкілозі гомілковоступневого суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні.

Різко вираженій контрактурі чи анкілозі кульшового або колінного суглоба у функціонально невигідному положенні або укороченні кінцівки понад 7 см після резекції суглоба.

Уродженому чи набутому вивиху кульшових суглобів, чи одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції.

Деформації грудної клітини внаслідок резекції п'яти та більше ребер при наявності дихальної недостатності І ст. і більше.

Неконсолідованому переломові стегна чи обох кісток гомілки.

Нестійкому колінному чи кульшовому суглобові з вираженим порушенням функції кінцівки.

Укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше.

Ендопротезі колінного чи кульшового суглоба.

Остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см.

Кіфосколіозі III ст. з наявністю дихальної недостатності чи кіфосколіозі IV ст..

Екстирпації шлунка.

Тотальній тиреоідектомії з приводу раку.

Штучному клапанові серця.

Штучному водії ритму серцевої діяльності.

Інородному тілові в серцевому м'язі чи у перикарді.

Відсутності однієї нирки з патологією другої.

Двобічній мастектомії.

Як оформити 3 групу інвалідності

Медико-соціальна експертиза визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

Раз на рік особі з інвалідністю потрібно проходити повторну комісію. Це стосується і дітей-інвалідів, які повинні проходити переогляд щорічно до свого повноліття.

Особи, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідна група інвалідності встановлюється безстроково.

Який розмір виплат особам з 3 групою інвалідності, від чого він залежить

Особа, якій встановлено інвалідність III групи, маєь право на пенсію по інвалідності за наявності від 1 до 14 років страхового стажу залежно від віку особи на час, коли її визнано особою з інвалідністю ІІІ групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

Розмір пенсії особам з інвалідністю III групи становить 50 відсотків пенсії за віком, Тобто для визначення розміру пенсії по інвалідності спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку особа мала б право після досягнення пенсійного віку.

Мінімальні пенсії особам з інвалідністю 3 групи

Мінімальні виплати з інвалідності у 2023 році для незайнятих осіб з інвалідністю III групи становить 2 100 грн, для зайнятих осіб з інвалідністю III групи — 2 093 грн.

За наявності 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків пенсія по інвалідності III групи не може бути меншою за 2 200 гривень.

Інвалідам з дитинства 3 групи допомога призначається в розмірі 60%, а на дітей-інвалідів - 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особи, які є інвалідами 3 групи та не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв'язку з інвалідністю, мають право на державну соціальну допомогу, розмір якої становить 60% від вищевказаного прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсійна виплата

для осіб з інвалідністю 3 групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7 534,80 грн,

не може бути нижчою за 7 534,80 грн, внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні.

Як оформити пенсію по інвалідності 3 групи

Для оформлення пенсії потрібно подати заяву та відповідний пакет документів до Пенсійного фонду України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності. У разі пропущення цього терміну, пенсія по інвалідності призначається із дня звернення.

Чи можуть призвати людину з інвалідністю III групи

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" українців з інвалідністю 3 групи можуть мобілізувати за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

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