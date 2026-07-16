Комуналка у 2026 році може стати дешевшою: хто має право на знижку та як її отримати

Фото ілюстративне / © Київенерго

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Деякі категорії українців можуть отримати знижку для оплати комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Для оформлення цієї допомоги важливо, щоб середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину за останні пів року не перевищував ліміт, який дає право на податкову соціальну пільгу.

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У Пенсійному фонді України зазначають, що ця сума у 2026 році складає 4 660 гривень.

Хто має право на знижку для оплати комуналки

Від першого січня 2026 року право на пільги мають такі категорії громадян:

колишні військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

реабілітовані громадяни, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

вдови/вдівці ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, за умови, якщо вони не одружилися вдруге;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків колишнім малолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Як українці можуть оформити знижку

Для того, щоб оформити знижку на оплату комунальних послуг, громадяни можуть:

звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду,

найближчого ЦНАПу або до уповноважених осіб місцевих органів влади;

надіслати відповідний пакет документів поштою на офіційну адресу ПФУ.

оформити звернення можна онлайн — через вебпортал чи мобільний додаток Пенсійного фонду, а також за допомогою сервісу «Дія».

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