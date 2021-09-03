30 років без ремонту: "Велике будівництво" Зеленського прийшло на дорогу до кордону з Румунією

30 років без ремонту: "Велике будівництво" Зеленського прийшло на дорогу до кордону з Румунією

На Буковині стартував ремонт автомобільної дороги Т-26-08 "Сторожинець – КПП "Красноїльськ". Планується відновити 29 км шляху. Траса є об’єктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вона ремонтується вперше за 30 років.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Траса Т-26-08 проходить через чотири населені пункти: місто Сторожинець, села Буденець, Чудей та Красноїльськ. Завершується на кордоні з Румунією.

"Проєктом ремонту передбачено зняття старого покриття, підсилення основи дороги, влаштування водовідведення з проїзної частини, ремонт мостів та водопропускних труб, укріплення узбіч. Також тут укладуть два шари асфальтобетону, встановлять елементи безпеки руху, нанесуть розмітку", — зазначається у повідомленні ОДА.

Наразі дорожники за допомогою важкої спецтехніки демонтують старе, зношене покриття на виїзді зі Сторожинця. Рух цією ділянкою здійснюється у реверсивному режимі.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що в межах програми "Велике будівництво" особлива увага приділяється інфраструктурі, зокрема дорожній, у прикордонних областях. Це, на думку глави держави, знизить ризики впливу на них з боку інших держав.

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