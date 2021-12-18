300 мільйонів євро: Україна отримала допомогу від Світового банку

300 мільйонів євро: Україна отримала допомогу від Світового банку

Кошти призначені для підтримки реформ, які є критично необхідними для економічного відновлення нашої держави в умовах подолання пандемії COVID-19.

У суботу, 18 грудня, Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику в розмірі 300 мільйонів євро для економічного відновлення і розвитку України в умовах подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Світового банку.

“В Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння через COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню”, — заявив з цього приводу регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

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Виділені кошти призначені на підтримку реформ, які є критичними для економічного відновлення та розвитку країни, а також на зміцнення системи соцзахисту для людей похилого віку, щоби пом’якшити вплив пандемії коронавірусу.

Серед напрямків використання - демонополізація економіки, зміцнення антикорупційних органів, розвиток ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів.

Нагадаємо, раніше виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі 699 мільйонів доларів.

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