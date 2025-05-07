40 мільярдів у тіні: ветеран заявляє про масштабні втрати бюджету на паливі, тютюні й алкоголі

Ігор Шепетін

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Щороку бюджет України втрачає понад 40 мільярдів гривень через тіньову економіку в трьох секторах — паливо, тютюн, алкоголь. Про це написав у своїй колонці ветеран російсько — української війни й кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Ігор Шепетін.

За його словами, Бюро економічної безпеки має зосередитись не на дрібних порушеннях, а ліквідовувати найприбутковіші схеми, що живлять тіньовий ринок.

«Тіньова економіка — це не тільки втрачені податки, це й організована злочинність. Тут потрібні не допити малого бізнесу, а реальні спецоперації: виявлення, ліквідація інфраструктури та притягнення до відповідальності», — пише Шепетін.

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Шепетін пропонує діяти за логікою військових операцій: спершу — розвідка, потім — удар по ключовим гравцям, і головне — утримання позиції, аби схема не відродилась наступного місяця.

Бюро має концентруватися не на дрібних порушеннях, а на великих схемах, пише ветеран. Там, де в тіні 7–10% ринку, — там втрачаються мільярди гривень. Що потрібно зробити? Виявити 3–4 найбільші схеми. Розплутати їх повністю.

«Ми маємо ліквідовувати великі схеми, а не боротися з дрібними продавцями. Маємо не просто реагувати, а діяти першим номером. Тільки так ми виграємо — і БЕБ реально принесе до бюджету десятки мільярдів гривень», — резюмує Шепетін.

Довідка. Ігор Шепетін, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України, ветеран російсько-української війни, полковник.

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