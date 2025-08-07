40 років стажу — на яку пенсію українцям можна розраховувати 2025 року

Кожен українець, який досяг 60-річчя, має можливість підтвердити свій трудовий стаж

2025 року розмір грошового забезпечення українців зі стажем 40 років залежатиме від кількох важливих факторів. На розрахунок розміру пенсії впливає коефіцієнт страхового стажу. Його множать на розмір зарплати. Пропрацювавши 40 років офіційно, людина отримує коефіцієнт 0,4.

Таким чином, за мінімальної зарплати (8000 грн) буде всього 3 200 грн виплат. Однак із більшим доходом виплати суттєво змінюються:

15 000 грн доходу (15 000 × 0,4) — 6 000 грн виплат

20 000 грн — 8 000 грн

30 000 грн — 12 000 грн

Під час роботи на небезпечних для здоров’я підприємствах або схожих місцях, стаж часто рахують за принципом рік за два. Тому пропрацювавши там 5 років, можна отримати 10 років стажу.

Наразі українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Йдеться про ситуацію, коли особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

У 65 років піти на заслужений відпочинок найвигідніше. Адже стаж уже буде 47 років, а пенсія приблизно — 6,9 тисячі гривень.

