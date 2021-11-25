"44% кредитів було виписано аграріям": Ануш Балян про кризу

Щорічно у третю неділю листопада в Україні офіційно відзначається День працівника сільського господарства.

Попри природні негаразди, кліматичні зміни, шкідників та байдужість влади, сільгоспвиробникам вдається не тільки зберегти торішні позиції, а ще й наростити рекордні врожаї.

Про це повідомила на своїй сторінці у "Фейсбук" віцепрезидент НААН Ануш Балян.

Олія нині є кризовим продуктом, але попри це нам вдалося зібрати 6,442 мільйона гектарів із площ. Намолочено 76,8 мільйона зернобобових; зібрано 3,38 мільйона тонн сої (що на 22% перевищило торішній показник); накопано більш ніж 10,4 мільйона тонн солодких коренів цукрового буряку (що теж перевищує показники минулого року на 30%). Також, за прогнозами аграріїв, Україна зможе вийти на 40 мільйонів тонн кукурудзи. Цього разом із залишками абсолютно вистачить для внутрішнього попиту.

"Ми маємо 1 місце у світі за експортом соняшнику та олії, 2 місце у світі за виробництвом і 4 за експортом ячменю, 3 місце у світі з виробництва та 4 з експорту кукурудзи, 4 місце за обсягом вирощення картоплі, 5 – жита, 8 – пшениці, 9 – за виробництвом курячих яєць, 5 – меду", – із захватом ділиться віцепрезидентка НААН.

Насправді це все здобутки аграріїв – драйверів української економіки.

Але Україна є рекордсменом і за запасами природних копалин.

"За наявністю уранових руд – 1 місце у Європі, титанових – 10 місце у світі, 2 місце за запасами залізної руди, 4 місце за запасами калію. До речі, крім потужних запасів природного газу, ми ще й 13 у світі за запасами сланцевого, – з гордістю розповідає Балян. — У нас 8 місце у світі за потужністю атомної енергетики. Ми 4-ті з продажу турбін для атомних електростанцій. Ми маємо 4-ту у світі за потужністю газотранспортну систему. Ми 7 у світі за запасами вугілля".

Нагадаємо, що в агропромисловому комплексі запрацювала програма кредитування для бізнесу. Тож усього за 2021 рік вже видано кредитів на 71 мільярд гривень. Найбільшу кількість учасників склали аграрії — 44% кредитів.

"Це означає, що на тлі економічної, енергетичної, паливної кризи АПК залишається осередком стабільності в економіці держави. Ми точно гарантували продовольчу безпеку, – зазначила Балян. – Понад те, тримаючи 1 місце в Європі за площею орних земель і 3 місце у світі за площею чорнозему – 25% світового обсягу – ми можемо забезпечити потреби в продовольстві для 600 мільйонів осіб! Тобто у перспективі можемо стати гарантом континентальної та світової продовольчої безпеки".

Аграрії належно виконують свою роботу, а ось галузі, які забезпечують народне господарство енергоносіями, дійшли до загрозливої енергетичної кризи. Кризи, що б'є як по економіці, так і по пересічних громадянах.

"Чому економіці не можуть дати ради у країні, яка має 4 місце у світі за кількістю людей із вищою освітою? Де кількість докторів економічних наук — 15 тисяч фахівців, кандидатів наук — 80 тисяч. Це надпотужний потенціал", – коментує Ануш Валеріївна.

Підсумовуючи, віцепрезидентка НААН згадала слова Митрополита Андрія Шептицького: "Не можна приклеїти крила до гусені та чекати, що вона полетить".

На жаль, до аграрної науки не дослухаються, її недофінансовують навіть у мінімально необхідних обсягах. У цьому аспекті ми теж на 1 місці у світі.