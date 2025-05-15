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ТСН у соціальних мережах

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$44 млн у газ і сонце: як Метінвест страхує виробництво від нових блекаутів — СОО компанії Олександр Мироненко

Група Метінвест Ріната Ахметова інвестує понад $44 млн у власні джерела електроенергії — газопоршневі та сонячні станції — щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу. У квітні компанія запустила перші газопоршневі електростанції, до літа додасть ще, а наступним етапом стане будівництво майже 40 МВт сонячної генерації. У планах — до 2030 року забезпечувати до половини потреб власними потужностями.

$44 млн у газ і сонце: як Метінвест страхує виробництво від нових блекаутів — СОО компанії Олександр Мироненко

Про це Forbes Ukraine розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.  

Так, 15 квітня компанія запустила свою першу газопоршневу електростанцію на «Каметсталі», а до кінця травня планує запустити такі ж установки на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах. Загальні інвестиції в газову генерацію у 2025-му складуть $26 млн. У наступному році Метінвест планує інвестувати $18,1 млн у 37 МВт сонячних електростанцій на Центральному ГЗК і «Каметсталі».

Окупність газової генерації – 3-4 роки, сонячної – 5-6 років. Очікувана річна економія завдяки використанню власної електроенергії від газопоршневих установок – $8,5 млн, сонячних панелей – $4,9 млн, каже Мироненко. І вже за три-чотири роки Метінвест, найбільший споживач електроенергії в країні, планує забезпечити себе власною генерацією на 50%. 

«Перебої з подачею електроенергії в загальній мережі – наша больова точка, і для металургійного обладнання нічим добрим не закінчується. Сотні тонн рідкого металу застигнуть, і їх доведеться витягувати з печі два-три місяці. А рідкий чавун, розігрітий до 1400 градусів, може спалити обладнання», - пояснює Мироненко.  

Щоб уникнути різкого зупинення роботи обладнання, Метінвест за $4,3 млн закупив 242 дизель-генератори. Але вони потрібні виключно для уникнення аварій — для покриття потреб виробництва компанія розвиває більш потужні електростанції: газопоршневі та сонячні, а також розглядає встановлення газотурбінних генераторів.

«За сприятливих умов Метінвест може досягти 50% енергонезалежності за 3-4 роки. Що для цього потрібно? Насамперед сприятливий інвестиційний клімат, вигідні кредити з цікавими відсотковими ставками. Також це залежатиме від зовнішніх умов, зокрема ходу війни. Поки не можу сказати, скільки це коштуватиме та який буде енергетичний мікс – розробляємо стратегію», - резюмував Мироненко.  

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
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