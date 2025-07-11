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45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики за особливі професійні досягнення
45 співробітників ДТЕК Енерго, ДТЕК Мережі, ДТЕК Нафтогаз, ДТЕК ВДЕ та Yasno отримали почесні нагороди від Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та Міністра енергетики Германа Галущенка за особливі професійні досягнення та відданість обов'язку.
Державними нагородами було відзначено енергетиків, шахтарів, машинобудівників, ремонтників, інженерів, газовидобувників, нафтовиків, а також команди, що працюють з клієнтами.
Працівників компанії було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів України, подякою та подарунками від Прем’єр-міністра, почесними грамотами Міністерства енергетики та подякою міністра енергетики.
Нагадаємо, у 2024 році 209 енергетиків Групи ДТЕК були відзначені державними нагородами за свій внесок у забезпечення українців світлом під час війни.