Реклама

Державними нагородами було відзначено енергетиків, шахтарів, машинобудівників, ремонтників, інженерів, газовидобувників, нафтовиків, а також команди, що працюють з клієнтами.

Працівників компанії було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів України, подякою та подарунками від Прем’єр-міністра, почесними грамотами Міністерства енергетики та подякою міністра енергетики.

Нагадаємо, у 2024 році 209 енергетиків Групи ДТЕК були відзначені державними нагородами за свій внесок у забезпечення українців світлом під час війни.

Реклама