5 найбільш затребуваних IT-напрямків, які добре оплачуються вже зі старту

Хороші зарплати в IT, високий поріг входження у напрямок та довгий, важкий період навчання програмуванню – поширені тези щодо цієї сфери. Перевірити, як оплачується та чи інша спеціальність, досить просто. Для цього достатньо ознайомитись зі статистикою, яка є у відкритому доступі. Але чи дійсно потрапити в IT дуже складно і чи є варіанти, що спрощують входження у напрямок? Про все поговоримо у цій статті.

Топ-5 професій в ІТ з високою оплатою праці

Ми поцікавилися заробітною платою фахівців-початківців різних IT-напрямків і виділили серед них ті, які користуються високим попитом на ринку праці.

Full-Stack Developer

Це розробник програмного забезпечення, який займається і фронтендом, і бекендом. Зазвичай він розробляє програму під ключ, за що високо цінується замовниками. Працюючи в міжнародній компанії на посаді Junior Full Stack Developer, можна отримувати від $85 000 на рік. Навчитися професії можна за рік.

iOS Developer

Шанувальники яблучного логотипу на гаджетах часто пов'язують кар'єру з розробкою програм для iOS. Такий вибір має свої переваги:

Мінімальна заробітна плата початківця цього напряму $90 000 на рік.

Навчитися професії можна за півроку.

Це інноваційний напрямок, який дозволяє виявляти креативність та нестандартний підхід до справи.

Тестувальник

Любителі шукати помилки, щоб досягати ідеальних результатів, вибирають тестування. Хороша новина – можна вибрати напрямок до душі:

QA Manual, якщо подобається працювати з інтерфейсом користувача і шукати неточності вручну. Опанувати професію можна за 4 місяці.

QA Automation, якщо хочеться працювати з машинами та контролювати автоматизовані процеси. На освоєння професії піде трохи більше півроку.

Ручний тестувальник на позиції джуніор отримує від $70 000 на рік, а фахівець-початківець з автоматизації тестування від $90 000.

Machine Learning

Інноваційна спеціальність, яка набирає обертів. Ідеальний варіант для тих, хто любить працювати з алгоритмами, моделями, обробкою та підготовкою даних та ІІ. Щоб навчитися професії, потрібно близько 8 місяців. Мінімальний річний дохід фахівців-початківців становить $90 000.

DevOps Engineer

Роботу розробників, тестувальників та сисадмінів потрібно комусь з'єднувати, і цим займається DevOps-інженер. Він відповідальний за синхронізацію етапів розробки продуктів і отримує за це в рік щонайменше $70 000. Навчитися професії можна за 4 місяці.

Щоб стати перспективним фахівцем на ринку праці в будь-якому з перерахованих напрямків, потрібно подбати про якість навчання. Щоб результат був швидким та ефективним, рекомендуємо проходити спеціалізовані курси.

Де знайти хорошу школу програмування

PASV – це американська школа программирования, яка готує IT-фахівців у найзатребуваніших напрямках. Який би курс для себе не вибрав студент, він отримає багато практики та постажується на реальному міжнародному проекті. Викладачі школи – програмісти IT-компаній США, Канади та Європи. Навчання відбувається в режимі онлайн кілька разів на тиждень. Після закінчення курсу випускники отримують сертифікати, що підтверджують їх навички та компетенцію.