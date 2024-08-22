5 найбільш затребуваних IT-напрямків, які добре оплачуються вже зі старту

Хороші зарплати в IT, високий поріг входження у напрямок та довгий, важкий період навчання програмуванню – поширені тези щодо цієї сфери. Перевірити, як оплачується та чи інша спеціальність, досить просто. Для цього достатньо ознайомитись зі статистикою, яка є у відкритому доступі. Але чи дійсно потрапити в IT дуже складно і чи є варіанти, що спрощують входження у напрямок? Про все поговоримо у цій статті.
Топ-5 професій в ІТ з високою оплатою праці
Ми поцікавилися заробітною платою фахівців-початківців різних IT-напрямків і виділили серед них ті, які користуються високим попитом на ринку праці.
Full-Stack Developer
Це розробник програмного забезпечення, який займається і фронтендом, і бекендом. Зазвичай він розробляє програму під ключ, за що високо цінується замовниками. Працюючи в міжнародній компанії на посаді Junior Full Stack Developer, можна отримувати від $85 000 на рік. Навчитися професії можна за рік.
iOS Developer
Шанувальники яблучного логотипу на гаджетах часто пов'язують кар'єру з розробкою програм для iOS. Такий вибір має свої переваги:
- Мінімальна заробітна плата початківця цього напряму $90 000 на рік.
- Навчитися професії можна за півроку.
- Це інноваційний напрямок, який дозволяє виявляти креативність та нестандартний підхід до справи.
Тестувальник
Любителі шукати помилки, щоб досягати ідеальних результатів, вибирають тестування. Хороша новина – можна вибрати напрямок до душі:
- QA Manual, якщо подобається працювати з інтерфейсом користувача і шукати неточності вручну. Опанувати професію можна за 4 місяці.
- QA Automation, якщо хочеться працювати з машинами та контролювати автоматизовані процеси. На освоєння професії піде трохи більше півроку.
Ручний тестувальник на позиції джуніор отримує від $70 000 на рік, а фахівець-початківець з автоматизації тестування від $90 000.
Machine Learning
Інноваційна спеціальність, яка набирає обертів. Ідеальний варіант для тих, хто любить працювати з алгоритмами, моделями, обробкою та підготовкою даних та ІІ. Щоб навчитися професії, потрібно близько 8 місяців. Мінімальний річний дохід фахівців-початківців становить $90 000.
DevOps Engineer
Роботу розробників, тестувальників та сисадмінів потрібно комусь з'єднувати, і цим займається DevOps-інженер. Він відповідальний за синхронізацію етапів розробки продуктів і отримує за це в рік щонайменше $70 000. Навчитися професії можна за 4 місяці.
Щоб стати перспективним фахівцем на ринку праці в будь-якому з перерахованих напрямків, потрібно подбати про якість навчання. Щоб результат був швидким та ефективним, рекомендуємо проходити спеціалізовані курси.
Де знайти хорошу школу програмування
PASV – це американська школа программирования, яка готує IT-фахівців у найзатребуваніших напрямках. Який би курс для себе не вибрав студент, він отримає багато практики та постажується на реальному міжнародному проекті. Викладачі школи – програмісти IT-компаній США, Канади та Європи. Навчання відбувається в режимі онлайн кілька разів на тиждень. Після закінчення курсу випускники отримують сертифікати, що підтверджують їх навички та компетенцію.