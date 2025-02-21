5 "золотих" галузей із найвищими зарплатами: IT втрачає позиції, несподівано в тренді - електрозварники

IT втрачає лідерство, а робітничі професії несподівано стали високооплачуваними. Чому так сталося? Що взагалі відбувається на ринку праці України в часи війни?

2025 року середня зарплата в Україні може досягти 25732 грн, але темпи зростання загальмуватимуться через інфляцію та структурні зміни на ринку праці. Які галузі демонструють найбільше підвищення оплати, де зарплати падають і які професії стають "золотими"? Аналіз даних з урахуванням прогнозів уряду, НБУ та аналітиків.

Основні тенденції на ринку праці

Середня заробітна плата 2025 року зросте до 25732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.

Київ продовжує лідирувати за рівнем середньої зарплати, яка становить 29000 грн, зазначає НБУ. У Харкові та Дніпрі цей показник перебуває в межах 26000–27000 грн. Водночас у прифронтових регіонах, таких як Сумська область, рівень зарплат є нижчим через економічні ризики та нестабільну ситуацію.

Топ галузей за рівнем зарплат

IT-сфера. Попри глобальні скорочення, IT залишається найприбутковішим сектором. Найвищі доходи отримують System Architect, які можуть заробляти до 272 тис. грн на місяць, хоча за останні пів року їхні зарплати дещо знизилися. Senior Developer отримують у середньому 188 тис. грн, тоді як доходи початківців впали до 38 тис. грн.

Очікується, що конкуренція у сфері продовжить зростати, особливо для новачків, однак спеціалісти з DevOps та кібербезпеки залишатимуться затребуваними.

Оборонний сектор та військові. Зарплати у цій сфері є одними з найвищих. Рядові військовослужбовці отримують від 50000 грн, а спеціалісти з технічними навичками – понад 70000 грн. Про це пише novyny.live.

Будівництво та робітничі професії. Через дефіцит кадрів та активне відновлення інфраструктури значно зросли зарплати в будівельній сфері, контстатує novyny.live. Найбільші доходи мають електрозварники, які можуть заробляти до 100000 грн. Зарплати будівельників стартують від 30000 грн, а водії вантажівок отримують у середньому 27600 грн.

Фінанси та банківський сектор. Середні зарплати у фінансовій сфері зросли на 11,3%. Керівники відділень банків отримують 55400 грн, а найбільше підвищення зафіксовано серед фінансових консультантів – на 9,5%.

Торгівля та FMCG (товари, які швидко обертаються та продаються у великих обсягах). У сфері торгівлі також спостерігається поступове зростання доходів. Керівники магазинів заробляють у середньому 26300 грн, що на 2,5% більше, ніж торік. Торгові представники у FMCG-секторі отримують 33500 грн, що означає зростання на 5,4%.

Галузі з найменшим зростанням або падінням зарплат

Реальні доходи працівників освіти та мистецтва значно скоротилися – на 14,8% та 10,1% відповідно. В агропромисловому комплексі спостерігається незначне зростання на рівні 0,6%, а водії у цій сфері втратили 1,1% доходу.

У деяких спеціалізаціях IT-сфери також зафіксовано падіння зарплат – зокрема, доходи Tech Lead і Team Lead суттєво знизилися.

Прогнози на 2025–2026 роки

Попит на робітничі спеціальності продовжить зростати через активне відновлення країни. Наприклад, оператори верстатів із ЧПУ (відповідає за керування та налаштування числових програм, які керують фрезерними та токарними верстатами) можуть розраховувати на зарплати до 120000 грн.

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IT-галузь адаптується до нових глобальних трендів, а автоматизація та кібербезпека залишатимуться пріоритетними напрямами розвитку. Водночас конкуренція на ринку праці у сфері технологій посилиться.

Віддалена робота ставатиме все популярнішою. І 56% підприємств уже планують підвищувати зарплати, щоб утримати спеціалістів, які працюють із міжнародними клієнтами.

2025 року ринок праці України залишатиметься нерівномірним: високі зарплати в IT, обороні та будівництві контрастують із падінням доходів у освіті та АПК. Ключові чинники впливу – дефіцит кадрів, інфляція та глобальні економічні виклики. Для стабільного заробітку варто розглядати перекваліфікацію у затребувані сфери, такі як кібербезпека, логістика або робітничі професії.

Авторка: Анна Суховецька

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