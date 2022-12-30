500 найбагатших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg

Перші 500 найзаможніших людей світу втратили 2022 року 1,4 трлн доларів статків, зокрема майже 100 млрд доларів – російські олігархи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цьогоріч відбулося суттєве падіння для групи мільярдерів, чиї статки зросли до незбагненних висот в епоху "легких грошей" під час пандемії.

Так, Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао та Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі своїх сукупних статків.

Водночас не всі мільярдери почувалися однаково погано – індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Воррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд доларів за рік до 119 млрд доларів. Він став третьою найбагатшою людиною в світі наприкінці серпня, а у версені ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце у рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

Фото: Bloomberg

Найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ до України. Запроваджені санкції сприяли тому, що їхні активи опинилися заблокованими в країнах Заходу, супер’яхти – під арештами, а лондонський ринок розкішної нерухомості готується до уповільнення.

Найзаможніші росіяни втратили додаткові 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що за 10 місяців 2022 року рейтинг найбагатших українців змінився, їхні статки порівняно з початком лютого впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.

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