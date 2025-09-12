ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

$58 млн збитків та падіння продажів: Метінвест Ахметова показав фінрезультати за перше півріччя

У першому півріччі 2025 року група Метінвест Ріната Ахметова зафіксувала збиток на рівні $58 млн - проти $179 млн прибутку за аналогічний період 2024-го. Виручка компанії скоротилася на 13% р./р., до $3,55 млрд. Головною причиною збитків стало припинення роботи «Метінвест Покровськвугілля», що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду.

$58 млн збитків та падіння продажів: Метінвест Ахметова показав фінрезультати за перше півріччя

Про це йдеться у звіті компанії.

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% р./р., до $1,13 млрд. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України у структурі доходів знизилася до 32%. На зовнішніх ринках виручка впала на 12% р./р. – до $2,43 млрд: у Європі на 13% р./р. через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці – зростання на 20% р./р. завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес – на 30% р./р., до $1,13 млрд. В металургійному сегменті скорочення склало лише 2% – до $2,43 млрд, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA знизився вдвічі – до $339 млн. Додатковим негативним фактором стало $62 млн збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, «Метінвест» зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. З початку року борг зменшено на $133 млн, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% р./р., до $91 млн, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом’якшує втрати від війни та падіння цін.

Нагадаємо, компанія стала однією з найбільш постраждалих в Україні під час війни: вона втратила окуповані комбінати в Маріуполі (Азовсталь, ММКІ), Авдіївці, та призупинила роботу єдиної в Україні шахти з коксівним вугіллям біля Покровська, через наближення окупантів до міста. 

Як відомо, за перше півріччя Метінвест заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie