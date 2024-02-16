590 млн у держбюджет і 187,5 млн для ЗСУ: в BROCARD звітували про результати 2023 року

Група компаній BROCARD підвела підсумки своєї діяльності за минулий рік. Згідно з даними, оприлюдненими на офіційному веб-сайті, загальний оборот групи сягнув 3,5 млрд грн, 194 млн грн спрямовано на допомогу ЗСУ. Сума сплачених податків сягнула 590 млн грн, а за два останні воєнні роки надходження до державного бюджету склали 1 млрд 263 млн грн.

Попри війну і закриття ряду магазинів група зберігає штат працівників, які продовжують отримувати офіційну заробітну плату. Фонд оплати праці склав більше 370 мільйонів гривень. На початок 2024 року команда BROCARD налічує 1400 працівників.

З початку повномасштабного вторгнення група активно підтримує українських військових у боротьбі з російською агресією. На сьогодні загальна сума допомоги ЗСУ становить вже 194 мільйони гривень, 5 мільйонів з яких були направлені фонду «Повернися живим». Ще 334,5 тисяч гривень перераховано у фонд «Я буду твоїм тилом» для проєкту #Вониневинні на допомогу дітям, які постраждали від війни.

«2023 рік, безперечно, був одним з найскладніших в майже 30-річній історії BROCARD, – підкреслює директор компанії Людмила Севрюк. – В умовах втрати частини магазинів, вимушеної міграції багатьох співробітників, серйозних логістичних проблем, постійних атак з боку конкурентів, ми вистояли: виплатити податки державі, допомогти нашим героїчним воїнам і при цьому забезпечити клієнтів тим, що було їм необхідно як ніколи – позитивними емоціями».

До 2022 року мережа BROCARD налічувала більше 90 магазинів, 30 з яких було втрачено або закрито після повномасштабного вторгнення російської армії та окупації частини території України. Попри виклики воєнного часу та численні інформаційні атаки, у 2023 році відкрилися три нові магазини BROCARD, запрацювали два магазини оновленого формату з розширеним асортиментом продукції та окремою зоною нішевих ароматів, відновили роботу вісім. Окрім стаціонарних магазинів успішно працює сайт brocard.ua, у грудні був запущений мобільний застосунок BROCARD.

Протягом 2023 року магазини BROCARD відвідали понад 5,5 мільйонів відвідувачів. Більше 160 тисяч чоловік стали новими клієнтами мережі. На кінець року BROCARD мав 1,9 млн постійних клієнтів.

У 2023 році асортимент мережі поповнився 93 новими брендами, 16 з яких – українські. Як повідомили в групі, однією з головних задач на найближчі роки є підтримку українських виробників. Мережа вже реалізує продукцію від 26 українських брендів і має намір активно розширювати присутність косметики та парфумерії з маркуванням «Made in Ukraine» у своєму портфоліо. Також BROCARD співпрацює з більш ніж 300 світовими преміальними брендами, оригінальна продукція яких надходить у мережу від офіційних дистриб'юторів.

«Як бізнесмен, який був постійним партнером та постачальником BROCARD протягом 20 років, я прекрасно знаю, як професійно і прозоро компанія веде бізнес, наскільки серйозно ставиться до своїх зобов’язань перед клієнтами, співробітниками та партнерами, як «філігранно» відчуває потреби та тенденції ринку і реагує на виклики часу, – зазначає Філіп Бенасен, власник BROCARD. – Я вірю у потенціал бьюті-бізнесу за будь-яких умов. Адже війна – це жахливо, але тимчасово, а ось краса – це назавжди».

Перший магазин BROCARD відкрився в Києві у 1997 році. З нього почалася нова історія преміальної косметики й парфумерії в Україні. Сьогодні BROCARD – найбільша в країні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury.