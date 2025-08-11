5G став доступним для абонентів Київстар у роумінгу

Реклама

З 21 липня 2025 року абоненти компанії можуть користуватися високошвидкісним мобільним інтернетом п'ятого покоління. Послуга стала можливою завдяки співпраці з іноземними операторами, які вже розгорнули мережі 5G у себе в країні. Наразі високошвидкісний інтернет доступний у 15 країнах світу, серед яких: Польща, Румунія, Італія, Велика Британія, Данія, Швеція, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, В’єтнам, Вірменія, Молдова та Єгипет. Невдовзі до цього списку приєднаються й інші країни.

Користування 5G у роумінгу не потребує додаткового налаштування і не впливає на вартість послуг — мобільний інтернет використовується відповідно до умов чинного тарифного пакета абонента. Щоб почати користуватися 5G-зв’язком абоненту достатньо:

мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття 5G;

мати активну 4.5G (USIM) або цифрову eSIM-картку;

у налаштуваннях телефону обрати мережу 5G.

«Ми прагнемо, щоб наші абоненти мали доступ до найсучасніших технологій зв’язку — незалежно від того, де вони перебувають. Відкриття 5G у роумінгу — це важливий крок, що дозволяє підвищити якість зв’язку для українців за кордоном і зробити їхнє користування мобільними послугами ще комфортнішим. Ми продовжуємо фокусуватися на розвитку послуг, щоб підтримувати мільйони українців, які нині мешкають або подорожують за межами України», — зазначив CEO Київстар Олександр Комаров.

За даними Київстар, переважна більшість абонентів за кордоном продовжують використовувати свій номер як основний. Це зумовлено тим, що вартість роумінгу від Київстар значно нижча за тарифи локальних мобільних операторів у інших країнах.

Завдяки послузі «Роумінг як вдома» абоненти можуть використовувати свій тарифний план за кордоном так само, як в Україні. Достатньо сплачувати за тариф, щоб користуватися пакетними хвилинами та SMS, а також отримувати окремий обсяг мегабайтів для інтернету в роумінгу. Надання такої послуги є частиною соціальної підтримки абонентів, які тимчасово перебувають за кордоном.

Станом на 2025 рік майже 3 мільйони абонентів користувалось послугою «Роумінг як вдома». Найактивніше користуються ті абоненти, котрі перебували у Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії та Угорщині. В середньому абоненти використовували 7 ГБ мобільного інтернету на місяць і здійснювали понад 150 хвилин дзвінків, 85% з яких — у мережі Київстар.

Послуга «Роумінг як вдома» доступна для абонентів Київстар у 28 країнах світу та входить до тарифного плану і діє за замовчуванням — додаткової активації не потрібно. Вона входить до більш ніж 100 тарифах передплати, контракту та для бізнес-клієнтів. За потреби змінити тарифний план можна в додатку «Мій Київстар» або за допомогою USSD-коду.