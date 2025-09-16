Збільшення зарплат та пенсій, зростання курсу долара: що варто знати про бюджетні плани на 2026 рік

Гроші / © Pexels

Кабінет міністрів 15 вересня традиційно підготував законопроєкт про Державний бюджет 2026 року та передав його на затвердження Верховній Раді.

Також у держбюджеті на наступний рік передбачено зростання заробітної плати, пенсії та вперше закладено курс євро до гривні.

ТСН.ua зібрав головне, що варто знати про новий бюджет України на 2026 рік.

Підвищення мінімалки

Кабмін у проєкті державного бюджету України на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну заробітну платню та прожитковий мінімум, котрі не переглядати від 2024 року.

Згідно із законопроєктом, мінімальну зарплату пропонують збільшити з восьми тисяч гривень до 8,6 тисячі грн. Відповідно мінімальна погодинна заробітна плата становитиме 52 грн.

Таким чином мінімалка 2026 року зросте приблизно на 8% у порівнянні із 2025 роком.

Окрім того, від 1 січня 2026 року загальний прожитковий мінімум має зрости від 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).

Уряд також уточнює критерії для різних категорій громадян. Тож прожитковий мінімум становитиме:

для дітей до 6 років — 2817 грн;

для дітей віком від 6-18 років — 3512 грн;

для працездатних осіб — 3328 грн;

для тих, хто втратили працездатність — 2595 грн.

За словами нардепа Ярослава Железняка, середня заробітна плата передбачена у розмірі 30 тисяч грн (тобто +4,146 тисячі грн порівняно з 2025 роком).

Підвищення зарплати для бронювання працівників

Відповідно до законопроєкту № 14000, планується підвищення показника середньої зарплати, за якої можливе бронювання працівників на підприємствах.

Наразі поріг зарплати для бронювання співробітників залежить від мінімалки. Зараз це 20 тисяч грн (2,5 мінімальні зарплати).

Якщо мінімалку збільшать до 8,647 грн, то мінімальна зарплата для бронювання автоматично зросте до 21,6 тисячі грн.

Що буде із пенсіями 2026 року

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, видатки на пенсійне забезпечення наступного року становитимуть 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж 2025 року.

У бюджет закладено проведення індексації пенсій, що має забезпечити збереження купівельної спроможності пенсіонерів.

Окрім того, розмір мінімальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Згідно із законопроєктом, пропонується 2026 року встановити мінімальну пенсію на рівні 2595 грн. У порівнянні з попереднім роком, підвищення відбудеться лише на 234 гривні.

Курс долара та євро

Згідно з додатком "Прогнозний розрахунок ввізного мита на 2026 рік" до законопроєкту про держбюджет на наступний рік, уряд прогнозує зростання курсу долара.

У цьому документі середній курс долара на 2025 рік вказаний на рівні 42,4 гривні, а на 2026 рік очікується його зростання до 45,7 гривні. Це вище за поточний офіційний курс НБУ (41,23 грн).

Варто зауважити, що ці показники є лише прогнозною оцінкою для формування бюджетних надходжень. Остаточний курс встановлюється Національним банком незалежно на основі ринкових механізмів.

Долари / © Associated Press

Також у проєкті бюджету на 2026 рік уряд вперше заклав курс євро до гривні.

Згідно з матеріалами до проєкту (додатків «Прогнозний розрахунок акцизного податку з палива до зведеного бюджету на 2026 рік» та «Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік») уряд прогнозує середній курс євро на рівні 49,4 гривні.

Така оцінка базується на документах, пов’язаних із плануванням акцизних зборів на паливо та електроенергію.

Зазначений прогнозний курс вище за поточний офіційний показник Національного банку, який сьогодні становить 48,50 гривні за євро.

Підвищення зарплат для педагогів на 50% та безоплатне харчування для школярів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що на освіту 2026 року виділять 265,4 млрд грн.

За її словами, схвалений Кабміном проєкт держбюджету-2026 передбачає підвищення зарплат учителям на 50%. Виплати зростатимуть у два етапи: на 30% від 1 січня 2026-го, на 20% від 1 вересня 2026 року.

Свириденко також повідомила і про безоплатне харчування для 4,4 млн школярів, що заклали в держбюджет на 2026 рік. А ще — удвічі більші стипендії для студентів.

Водночас міністр освіти та науки Оксен Лісовий детальніше розповів про виділені кошти на освіту 2026 року.

«Перш за все (проєкт держбюджету-2026 пропонує — Ред.) підвищити середню зарплату для педагогів на 50%. На цю потребу закладається 41,8 млрд грн. Пропонується підвищити зарплати в кілька етапів. З 1 січня на 30% та з 1 вересня 2026 на 20%. Цього року були знайдені кошти на доплату, наступного року — на підвищення», — повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Школяр / © iStock

Він також уточнив, що у бюджеті заплановане розширення безоплатних обідів для всіх учнів від 1 жовтня 2026 року

«З нового року безоплатні обіди продовжуватимуть отримувати учні 1–4 класів і старшокласники в прифронтових регіонах. З наступного навчального року програма розшириться на всіх. На цю мету передбачено 14,4 млрд грн. Це про здоров’я дітей і рівність можливостей», — уточнив міністр.

Окрім того, державний бюджет наступного року передбачає значне збільшення витрат на освіту та науку. Зокрема, на розвиток шкільної інфраструктури, зоерема будівництво укриттів, буде спрямовано 15 млрд грн.

Як розповів Оксен Лісовий, також планується підвищити стипендії студентам, на що виділять 6,6 мільярда. Окрім того, наукова галузь отримає рекордну підтримку — майже 20 млрд грн.

Що ще передбачено у проєкті держбюджету-2026

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено фінансування соціальних програм та демографічних ініціатив, допомога ветеранам, розвиток бізнесу та агропромислового сектора, культурні проєкти та публічні інвестиції для модернізації країни.

Прогнозований обсяг економіки України (ВВП) на наступний рік оцінюється у 10,3 трильйона гривень.

За словами прем’єр-міністерки України Юлія Свириденко, кошти розподілять таким чином:

на соціальну сферу передбачено 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн більше, ніж поточного року);

на ветеранську політику і соціальну інтеграцію учасників бойових дій виділено 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн більше, ніж 2025 року);

для регіонів країни передбачено 871,9 млрд грн доходів громад (на 162,3 млрд грн більше порівняно з 2025 роком);

підтримка бізнесу оцінюється у 41,5 млрд грн;

агропромисловий комплекс отримає 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше, ніж 2025 року);

на культуру заплановано спрямувати 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн), зокрема на підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності;

публічні інвестиції у відновлення та модернізацію країни становитимуть 45,9 млрд грн, (на 12,4 млрд грн більше, ніж 2025-го).

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить 16 мільярдів євро. За його словами, через тривалу війну Україна наступного року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж 2025-го.

