60 000 грн від клієнтів Moneyveo на користь ЗСУ – наближаємо перемогу разом!

Донати на користь ЗСУ стали одним із інструментів цієї боротьби, бо саме у такий спосіб цивільні висловлюють свою підтримку мужнім бійцям і сприяють наближенню перемоги. Компанія Манівео, яка реалізує низку соціальних проєктів, спрямованих на допомогу військовим, провела акцію "Скрин доната нам – знижка -90% вам", у результаті якої клієнти передали на користь ЗСУ близько 60 000 грн.

«Взаємопідтримка – ось те, що об’єднує сьогодні усіх нас у боротьбі із зовнішнім агресором. Ми підтримуємо одне одного – тих, хто втратив житло, поранених цивільних, родини переселенців, і, звичайно ж, усі ми підтримуємо наших військових, які героїчно і самовіддано відстоюють територіальну цілісність нашої держави, – коментує СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. – І ми шануємо тих, хто попри усі життєві складнощі знаходить можливість і ресурси допомагати нашій армії. Тому ми вирішили реалізувати акцію, надавши 90%-ну знижку клієнтам, які донатять на ЗСУ. Дякую усім, хто взяв у цьому участь. Наближаємо перемогу разом».

Нагадаємо, з початку війни Moneyveo передала на потреби армії понад 12 млн грн. Компанія співпрацює з благодійними фондами “Запорука” та “Сонях”, які опікуються дітьми. Та перераховує кошти на актуальні запити у найбільш постраждалі райони – наприклад, на відновлення житлового будинку та обладнання шкільного бомбосховища в Ірпені.