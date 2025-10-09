ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

60 млн євро в чисте поле: Дмитро Добкін – про народження сучасного виробництва на Волині Новини компаній

Українська група компаній Avesterra Group сьогодні входить у топ-4 виробників курятини в Україні. Компанія вже експортує в 25 країн світу та активно готується до розширення експорту в ЄС та нові ринки.

60 млн євро в чисте поле: Дмитро Добкін – про народження сучасного виробництва на Волині

Журналісти Економічної правди побували на новому м’ясопереробному комплексі компанії на Волині – одному з найсучасніших в Україні.

Площа нового заводу – майже 30 000 квадратних метрів, потужність – 13 500 бройлерів на годину, інвестиції – понад 60 млн євро. Це одна з найбільших інвестицій у м’ясопереробний сектор України за останні п’ять років.

«Ми будували це підприємство фактично з чистого поля. Сьогодні це потужний холдинг із 11 майданчиками вирощування, власним комбікормовим заводом і сучасним переробним комплексом. В планах – створення власного інкубатора та нарощування земельного банку. Також за три роки повномасштабного вторгнення компанія сплатила понад 1 мільярд гривень податків – і це наш внесок у стійкість держави», – розповів під час інтервʼю Дмитро Добкін, співвласник Avesterra Group.

Avesterra Group показала, що навіть у воєнний час бізнес може розвиватися, створювати робочі місця та інвестувати в економіку країни. Сьогодні Avesterra Group забезпечує роботою понад 1 500 українців, а середня зарплата на підприємстві становить 27 000 грн, що вище за середній показник в області.

«Для нас головне – люди. Кожне робоче місце означає стабільність для родин і громад. Ми створюємо сучасні умови праці, надаємо соціальний пакет і забезпечуємо безкоштовне харчування. А ще – інвестуємо в благодійність. Наш фонд AVESTERRA щомісяця отримує 1 млн грн від прибутку компанії на допомогу дітям з важкими хворобами та дітям-сиротам»,Світлана Собіпан, CEO Avesterra Group.

Виробництво повністю відповідає світовим стандартам і працює на рівні провідних європейських підприємств.

«Наш комплекс – це технологічний прорив. Виробничі процеси максимально автоматизовані: камери Iris фотографують кожну тушку, системи від JBT Marel і BAADER забезпечують бездоганну якість, а сучасне пакування від Ulma гарантує свіжість продукту. Ми першими в Україні запровадили повну технологію виробництва курятини без антибіотиків – під брендом “Епікур”», – Андрій Бурко, директор нового заводу.

На думку Дмитра Добкіна, розвиток експорту – стратегічний крок для компанії, який допоможе Україні зміцнити свої позиції на світових ринках:

«Наша мета – збільшити частку експорту до 20% у 2026 році. Ми бачимо великий потенціал у Європі, країнах Близького Сходу та Африки. Avesterra Group – це український бізнес, який працює прозоро, сплачує податки в Україні та створює робочі місця вдома».

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie