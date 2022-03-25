6500 грн з "єПідтримки" та пенсії: уряд повідомив про ситуацію з виплатами

6500 грн з "єПідтримки" та пенсії: уряд повідомив про ситуацію з виплатами

Також в Україні почала діяти ще одна програма для підтримки постраждалим – це безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст.

Продовжуються виплати по оновленій державній програмі "єПідтримка", в рамках якої українці, що постраждали від бойових дій, вже отримали понад 20,7 млрд грн.

Про це у зверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 25 березня.

Також, за словами Шмигаля, в Україні почала діяти ще одна програма для підтримки постраждалим – це безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. Очільник уряду запевнив, що ці продукти вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Щодо пенсії, як зауважив Шмигаль, для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень.

"Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську", - розповів він.

Нагадаємо, президент України Володимир Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що Пенсійний фонд вже почав перераховувати виплати пенсій за квітень.