6500 грн за програмою ”єПідтримка”: Кабмін виділив ще 1,9 млрд на завершення виплат

6500 грн за програмою ”єПідтримка”: Кабмін виділив ще 1,9 млрд на завершення виплат

Раніше на цю програму було виділено 21,45 млрд грн, таким чином, загальна сума досягла 23,332 млрд грн.

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка".

Про це повідомляється у розпорядженні від 29 квітня 2022 року № 336-р, яке опубліковано на урядовому порталі.

"Виділити Міністерству економіки для надання державної допомоги отримувачам допомоги, визначеним пунктом 2 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", 1 млрд 882 млн грн у загальному фонді державного бюджету на програму 1201230 “Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка". Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться у розпорядженні.

Раніше на цю програму було виділено 21,45 млрд грн, таким чином, загальна сума досягла 23,332 млрд грн.

Міністерству економіки потрібно до 30 грудня цього року подати Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому не всі поки що отримали виплати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачала виплату по 6500 гривень українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії. Термін подачі заявок на отримання грошей за програмою закінчився 31 березня.

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